Депутат Буцкая: законопроект о запрете пропаганды чайлдфри скоро внесут в Госдуму

Пропаганду идеологии чайлдфри необходимо запретить в России на законодательном уровне, заявили в Совете Федерации и Госдуме. Авторы инициативы отметили, что побуждение отказываться от детей представляет угрозу для традиционных семейных ценностей. Насколько опасно чайлдфри и как его ограничат на практике, разбиралась Москва 24.

Чуждая идеология

Идеология чайлдфри зародилась в США на волне эмансипации 1980-х годов, однако современный феминизм "выродился, радикализовался" и перестал соответствовать нынешней повестке ожидания женщин, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. По этой причине движение, в основе которого лежит идея сознательного отказа от деторождения, нужно запрещать законодательно, добавила спикер.



(Западом. – Прим. ред.) "сдана в архив". Это превратилось в противостояние и движение "против мужчин", "против традиционных ценностей".

Валентина Матвиенко председатель Софведа Казалось бы, благородная идея – бороться за равноправие женщин – давно ими"сдана в архив". Это превратилось в противостояние и движение "против мужчин", "против традиционных ценностей".

При этом Матвиенко предостерегла, что такие меры не должны нарушать права женщин, которые не хотят или не могут иметь детей. Основная цель государства в данном случае – ограничить "зарубежный, враждебный" проект, подчеркнула она.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб также подчеркивала, что принципы системы чайлдфри остаются чуждыми и непонятными России. При этом и она призывала прибегать к подобным мерам с осторожностью, чтобы запрет не коснулся россиян, которые еще не нашли своего партнера или не готовы заводить ребенка по финансовым или моральным причинам.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Необходимо запретить саму пропаганду этого "бесконечного одиночества". Можем посмотреть в сторону Японии, где 8 миллионов граждан ежегодно умирают одинокими. И часто это сопряжено с тем, что даже соседи не сразу замечают, что человека не стало.

В Совфеде предложили запретить радикальный феминизм и чайлдфри

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель общественного движения "Национальный родительский комитет" Ирина Волынец заявляла, что зачастую для детей и молодежи создаются специальные группы, которые воздействуют "мягко, но эффективно". В частности, им транслируют информацию, что семья и дети – это страшно и плохо, а также предполагает отсутствие свободы.

Более того, решение оставаться бездетными приводит к "катастрофическому" снижению рождаемости. Именно поэтому стоит предусмотреть административную ответственность за распространение такой идеологии, подчеркнула Волынец.





Ирина Волынец основатель общественного движения "Национальный родительский комитет" Мы не собираемся преследовать тех, кто является членами этих сообществ, но пропаганда будет запрещена. Это нормальная позиция государства, которое сейчас прикладывает значительные усилия, в том числе к устранению демографической проблемы, которая является очень серьезной.

Законопроект о запрете чайлдфри уже вносили в Госдуму в 2022 году. В пояснительной записке было указано, что распространение идей сознательной бездетности "ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения". Однако тогда документ отправили на доработку.

Во второй раз похожий законопроект вынесли на обсуждение уже в 2023-м, но решение так и не было принято.

Предложить альтернативу

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Новый законопроект о запрете пропаганды чайлдфри находится на доработке в комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, рассказала Москве 24 его первый зампред Татьяна Буцкая. Она объяснила, что речь идет лишь об ограничении на распространение информации среди детей, при этом у каждого останется право иметь свое видение этого вопроса.

"Если бы наши родители думали, что дети – это плохо, нас бы с вами не было. И если так будут думать наши дети, у нас не будет внуков", – обратила внимание Буцкая.





Татьяна Буцкая первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Как с точки зрения человека, так и с точки зрения государства такое мышление опасно. Наша задача сейчас – защитить детей от информации о течениях, которые предполагают отказ от естественного физиологического развития человека.

Молодежь в силу отсутствия жизненного опыта не всегда может принимать правильные решения – в том числе и касательно деторождения, заявила Москве 24 руководитель Региональной общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович. Но, вводя какой-либо запрет, важно предлагать альтернативу – в данном случае благоприятные условия для создания семьи, указала она.

По ее мнению, рост популярности чайлдфри – следствие того, что западные страны много лет транслировали современному поколению идеалы карьерного успеха и финансового благополучия.



Наталья Карпович руководитель Региональной общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы" Желание быть в гражданском браке, не нести ответственность – это все пропаганда свободной жизни, когда ты делаешь все здесь и сейчас ради своего удовольствия. И проще всего внушить это одиноким людям: они более управляемы и беззащитны.

Все, что популяризирует отсутствие семьи и детей, противоречит российской культуре, добавила Карпович. Она также подчеркнула, что вопрос не в том, чтобы лишить граждан возможности свободно мыслить, а в том, чтобы исключить влияние идеологии, которая создает положительный образ бездетности.



Лукинова Анна