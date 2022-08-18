Эксперты рассказали, во сколько обойдутся сборы ребенка в школу в этом году

Август традиционно является напряженным месяцем для родителей школьников. К 1 сентября им необходимо совершить множество покупок: от канцтоваров до букета цветов. Это занимает не только много времени, но и требует серьезных вложений. Эксперты отмечают, что к новому учебному году цены заметно выросли на целый ряд позиций. Разбираемся, во сколько обойдется подготовить ребенка к школе.



Цены выросли

Стоимость базового набора для первоклассника в 2022 году выросла больше чем на 10%

В Росстате подсчитали, что родителям, отправляющим в школу мальчика-первоклассника, потребуется на его сборы 22 298,23 рубля. В расходы включили канцтовары, школьные принадлежности, одежду и обувь для ребенка. Семьям, где девочки пойдут в первый класс, придется потратить еще больше денег: 26 838,47 рубля.





из сообщения Росстата По сравнению с июлем прошлого года собрать в школу мальчика-первоклассника стало дороже на 13,91%, а девочку – на 11,25%. Росстат отмечает, что инфляция за год составила 15,1%. Таким образом, тренд, который статистики фиксируют четвертый год подряд, сохранился – школьные товары дорожают медленнее, чем темпы инфляции в целом.

В базовый "набор первоклассника" для мальчиков Росстат включает брюки (две пары), рубашки (три шутки), футболки (две штуки), носки, гольфы (пять пар), один джемпер и спортивный костюм. Также кроссовки, ботинки и летние туфли. Для девочек: платья (две штуки), юбки (две штуки), блузки (три штуки), футболки (две штуки), носки, гольфы (пять пар), колготки (три пары), один джемпер и спортивный костюм.

Из обуви – кроссовки, ботинки и летние туфли. Среди канцтоваров и для мальчиков, и для девочек Росстат учитывал рюкзак, тетрадь (четыре штуки), альбом, набор фломастеров, учебники (пять штук), ручки и карандаши (по пять штук).

По данным исследования сервиса "Зарплата.ру", в целом по России у большинства родителей затраты на подготовку ребенка к школе превышают 15 тысяч рублей. В свою очередь, аналитики маркетплейсов подсчитали, что москвичам придется потратить около 13 250 рублей на покупку товаров для детей к учебному году.

При этом в Минпромторге считают, что скоро цены на товары для школьников могут пойти вниз. "Ожидаем, что после традиционного сезонного подъема перед началом учебного года цены на школьные товары пойдут на спад уже в сентябре", – пояснили в ведомстве.



Канцелярские товары

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Канцелярские принадлежности в этом году подорожали в среднем на 15%. Причина роста цен – увеличение стоимости на всех этапах производства – от покупки сырья до логистики. Об этом Москве 24 рассказала руководитель Всероссийского сообщества собственников канцелярского бизнеса Мария Астафьева.

"Для производства канцелярских товаров часто используется сырье, которое приобретается за границей. Сейчас существуют сложности с доставкой этого сырья в Россию", – объяснила эксперт.

Сильнее всего подорожали товары, в производстве которых используется большой процент импортного сырья, продолжила она. Астафьева связала это с существенным увеличением сроков и стоимости доставки последнего в РФ.

"Тетради подорожали примерно на 10%, ручки – на 20%, рюкзаки – на 15%, пластилин и акварель – на 10%", – уточнила специалист.





Мария Астафьева руководитель Всероссийского сообщества собственников канцелярского бизнеса Стоимость всего необходимого в школу по нашему списку из 40 предметов составит около 6 000 рублей. Сюда войдет канцелярия хорошего качества, а не экономсегмента.

Астафьева отметила, что родителям не стоит ждать до августа со сборами ребенка, а лучше закупаться канцелярскими принадлежностями в июне и июле. В это время магазины устраивают скидки и акции.



Одежда и обувь

Фото: Москва 24/Александр Авилов

По словам заместителя исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды "Союзформа" Владимира Богомолова, стоимость школьной формы в этом году увеличилась в среднем в два раза из-за того, что почти всю продукцию приходится закупать из-за рубежа.

"На сегодняшний день практически 80% школьной формы – это продукция импортного производства, в том числе стран ЕврАзЭС, наших ближайших соседей – Белоруссии, Казахстана, Киргизии и прочих", – уточнил он.





Владимир Богомолов заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды "Союзформа" Основа, конечно, – это страны Азии. Турция, Китай, Бангладеш, Вьетнам. К сожалению, производство и отшив школьной формы в этих странах дешевле даже с учетом логистики.

На комплект одежды и обуви родителям придется потратить не менее 10 тысяч рублей. Об этом рассказала президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина в интервью радио Sputnik.

"Сегодня мы видим, что потребуется минимум 10–12 тысяч рублей на полный комплект школьной одежды и обуви. На рюкзак и письменные принадлежности потребуется еще от полутора до двух с половиной тысяч рублей. Мы говорим о минимальных показателях", – подчеркнула эксперт.



Букет для учителя

Фото: Москва 24

Проблемы с логистикой, отказ западных поставщиков сотрудничать с российскими предпринимателями, а также жаркая погода привели к сокращению ассортимента и стали причиной подорожания цветов в этом году. Об этом Москве 24 рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.





Валентина Сафронова президент Ассоциации российских флористов Обычно перед 1 сентября букеты дорожают на 10–12%. В этом году мы прогнозируем, что повышение будет чуть больше. При этом скачка не будет, мы полагаемся на отечественных производителей.

По словам Сафроновой, сложно назвать среднюю цену школьного букета – многое зависит от вкуса и бюджета покупателя.

"1 сентября спросом традиционной пользуются розы и хризантемы. Уверена, в этом году многие будут экономить. Дарить по одному цветку или покупать один букет на класс. В любом случае бюджетно – не значит плохо", – говорит эксперт.





Валентина Сафронова президент Ассоциации российских флористов Можно использовать наши растения – травы, колоски, ягоды калины, рябины. Из этого скромного ассортимента всегда можно придумать что-то интересное.

Ранее родителям рассказали, как сэкономить на приобретении товаров для школы. Отмечается, что некоторые вещи можно купить с рук. При этом подходе экономия составляет до 72% суммы.

