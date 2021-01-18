Горожане поделились веселыми фото и видео московских морозов

Минувшая ночь оказалась самой холодной с начала зимы в Москве, температура опустилась до -23 градусов. В связи с этим активные пользователи социальных сетей начали выкладывать "леденящие душу" фото и видео, участвовать в зимних челленджах. Самые интересные кадры – в нашей подборке.

Вот такой эксперимент провела Вера в морозную московскую погоду. Она решила стать участницей "дубак-челленджа", выплеснув на улице кипяток, который тут же испарился.



Морозный и солнечный день в Москве запечатлела Елена. Редко когда увидишь летящие мыльные пузыри посреди зимы!



Этот четвероногий друг по кличке Викинг решил покорить в морозную погоду самые глубокие сугробы. В то время как хозяева прыгают от холода и зовут его домой, он наслаждается погодой и неторопливо откапывает замерзшую палку.



Также решил поступить его собрат Платон. Тщательно замаскировавшись в белоснежном снегу, он улегся и притворился сугробом. А ведь мы почти поверили!



Проверить снег на прочность также решила автор этого видео Александра, поддержав появившийся в социальных сетях зимний челлендж.



Именно так замерзали москвичи сегодняшней ночью.



"Утепляемся как можем. Крещенские морозы, они такие", – комментирует московскую погоду жительница столицы Ника.



Желтый уровень погодной опасности продлили в столице и области из-за гололедицы. Он будет сохраняться до полудня вторника. Будьте осторожны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и держите дистанцию.

Екатерина Савкова