Психолог Метлова: разные представления о семье станут вызовом для брака с китайцами

Поток женихов из Китая хлынет в Россию на поиски невест, если РФ введет для Поднебесной ответный безвизовый режим, предположили в Госдуме. Смогут ли партнеры из разных культур построить счастливые отношения, разбиралась Москва 24.

Выделяются на фоне других

С 15 сентября россияне могут свободно въезжать в Китай на 30 дней, не получая для этого визу. Если РФ введет встречные послабления, то в стране может увеличиться число китайцев, ищущих себе жен среди россиянок. Такое мнение в разговоре с "Газетой.ру" высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

По ее словам, это связано с демографической ситуацией в Китае: мужчин в этой стране больше, чем женщин, что создает сложности с созданием семьи. В целом поиск потенциальных невест среди россиянок там является трендом, а предложения о подборе возлюбленных давно появляются в местных брачных агентствах. Кроме того, в специализированных чатах можно увидеть советы, как добиться расположения девушек из РФ, отмечала газета The Times.

При этом ранее в Сети набрало популярность видео, где девушка пожаловалась на брак с жителем Поднебесной. По ее словам, супруг применял к ней силу и постоянно старался унизить, в итоге отношения закончились разводом. "Тревожные звоночки" давали о себе знать уже в начале отношений: молодой человек использовал девушку для съемок популярных роликов, намеренно делая акцент на ее национальности для привлечения зрителей.

Кроме того, мужчина постоянно просил любимую говорить в эфире, что русские обожают Китай, а мужчины в России пьют и поднимают руку на женщин.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов отмечал, что русские девушки вряд ли смогут построить отношения с китайцами.



Виталий Милонов зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Китайская цивилизация другая совсем, подход другой. Там вот этих букетов не будет никогда в жизни – один искусственный цветочек.

Телеведущая и сваха Роза Сябитова также заявляла, что

в российском менталитете любовь значит больше денег, а в Китае исторически сложилось наоборот. Более того, мужчины из-за рубежа воспринимают россиянок как подходящих им партнерш, которые готовы к браку, поддержанию быта и в целом более раскрепощенные. Однако, по мнению свахи, сегодня россиянки тоже имеют свои стандарты. Более того, русские женщины всегда выделяются на фоне других за границей.

Культурный вопрос

Брак с человеком другой культуры – это всегда работа на соединение двух разных миров, отметила в разговоре с Москвой 24 семейный психолог Юлия Метлова.

"С психологической точки зрения у таких союзов есть большие плюсы: например, отношения во многом расширяют горизонты личности. То есть мы учимся видеть жизнь под другим углом, больше развиваем креативность в решении проблем, а также гибкость и толерантность к чужой культуре. Для многих это станет мощным ресурсом роста", – объяснила эксперт.





Юлия Метлова семейный психолог Однако есть и вызовы: первый – это языковой барьер. Даже если партнеры общаются, например, только на русском или английском, то глубина эмоций, тонкие оттенки часто теряются. А это, конечно же, ведет к дополнительному недопониманию. Оно в свою очередь вызывает больше конфликтов.

Второй вызов – это разные представления о семейных ролях, предупредила эксперт. Например, в китайской культуре традиционно большую роль играет семья и участие родителей во взрослых отношениях. А в современной России стремятся к некой автономии, и если о таких важных моментах не договориться заранее, назреет конфликт ценностей и напряжение в паре.

"Третий момент – это так называемый аккультурационный стресс. Он возникает, когда один из партнеров переезжает в другую страну и теряет привычное окружение, некую опору. Это создает неравенство в паре, где один чувствует себя увереннее, а другой – уязвимее. И если к этому еще добавить юридическую зависимость, оформление каких-то документов, то напряжение может еще более усилиться", – предупредила психолог.





Юлия Метлова семейный психолог Чтобы построить прочный союз, нужно учитывать три момента: важны открытая коммуникация, уважение к различиям и общие смыслы. Поэтому в первую очередь с партнером нужно обсудить, чего вы ждете от брака, как видите воспитание детей, какие будут обязанности и как они распределятся между вами.

При этом руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге, востоковед и писатель Кирилл Котков заявил 360.ru, что межрасовые союзы редко бывают удачными. А между россиянами и китайцами находится культурная пропасть, уверен он.





Кирилл Котков руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге, востоковед, писатель У одних принято снимать обувь и уличную одежду, приходя домой, у других не принято. И так далее, а жизнь состоит из подобных мелочей.

Кроме того, эксперт посоветовал помнить еще один важный момент: выходя замуж за китайца, женщина "выходит замуж" за всю его семью и родственников, которые не упустят шанса чему-нибудь научить. И это тоже может стать причиной разрыва отношений.