Врач объяснил, какие полезные привычки помогут похудеть к лету

Чем меньше времени остается до лета, тем активнее люди начинают искать "волшебные" диеты, действенные физические упражнения и другие способы быстро изменить свою внешность в лучшую сторону. Рассказываем, от каких привычек надо избавиться, а какими обзавестись, чтобы не было стыдно появиться на пляже.

Пора на диету

По мнению специалистов, чтобы к лету избавиться от лишнего веса необходимо заранее работать над собой. Врач общей практики, обладатель статуса "Московский врач" Денис Прокофьев советует прежде всего следить за индексом массы тела, причем в любую пору, независимо от времени года. С помощью этого показателя специалисты определяют, какой вес у человека – нормальный, избыточный или же имеется нехватка массы.

При этом существуют разные подходы к здоровому питанию, а самый универсальный – средиземноморская диета.

"Схематически эту диету обычно изображают в виде круга, разделенного на части, как пирог или пицца. В рацион в равных долях входят овощи, фрукты, зерновые, кисломолочные продукты, мясо и рыба", – объяснил специалист.

Смысл такой диеты – полноценное питание и сбалансированное меню. Важно, чтобы перерывы между приемами пищи не превышали четырех часов.



Денис Прокофьев врач общей практики, обладатель статуса "Московский врач" Надо питаться часто, но небольшими порциями, чтобы не было застоя желудочного сока и желчи. Диета – это не голодание. Необходим точный расчет калорий, правильный рацион, четкие интервалы между приемами пищи. Это и есть основа здорового питания, которое помогает снижению избыточного веса.

Именно поэтому обычное трехразовое питание не способствует здоровому образу жизни, добавил врач.

Мало, но часто

Если вы позавтракали в 7 часов утра, эксперт не советует терпеть до обеда, а потом дожидаться 18 часов, чтобы поужинать и больше не притрагиваться к еде.

"Длительные перерывы наносят серьезный вред желудочно-кишечному тракту. Когда пищевой комок из желудка попадает в двенадцатиперстную кишку, выбрасывается желчь. Это обеспечивает ферментацию пищи и вывод токсинов. Если пищевого комка нет, то будет застой желчи и, как следствие, интоксикация организма", – объяснил Прокофьев.

За время вынужденного голодания формируется много пищеварительных ферментов. Когда наступает долгожданный обед или ужин, человек начинает гасить чувство голода, употребляя продуктов больше, чем нужно. Накопившиеся ферменты быстро расщепляют пищу. В итоге можно съесть вдвое больше, чем хватило бы при менее продолжительных перерывах.





Денис Прокофьев врач общей практики, обладатель статуса "Московский врач" Модный тренд, предполагающий в течение дня второй завтрак и перерывы "на чай", имеет под собой клиническое обоснование, потому что снижает интервалы между приемами пищи.

Но речь идет именно о легких перекусах – сухофруктах, энергетических батончиках, кураге, орехах. Рацион надо подбирать индивидуально, в зависимости от возраста, возможных заболеваний и индекса массы тела.

Врач подчеркнул, что борьба с лишним весом невозможна без отказа от алкоголя. Классическая медицина не поддерживает употребление спиртного, потому что оно причиняет токсический вред и негативно воздействует на центральную нервную систему. Помимо всего прочего, алкоголь – очень калорийный продукт.

Руки в ноги

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Диеты не дадут желаемого результата, если не совмещать их с физической нагрузкой. В эпоху, когда многие люди подолгу сидят в офисах, а передвигаются на автомобилях, гиподинамия мешает им обрести желанную форму.

"Жировая ткань разрушается под воздействием физической активности. Поэтому важно завести полезную привычку – ходить пешком хотя бы 30 минут в день", – посоветовал врач.

Ходьба – это аэробная нагрузка, при которой, в отличие от тренировок в фитнес-клубе, в работе мышц активно участвует кислород. У любителей прогулок также улучшается состояние сердечно-сосудистой системы, увеличивается продолжительность жизни и эффективно снижается вес.

Поэтому врач советует найти время для физической активности, перестроив режим дня. Привычка тратить полчаса в день на ходьбу необходима для того, чтобы мышцы работали и "уходила" жировая ткань.