Юрист напомнила об уголовной ответственности за уничтожение подснежников

Первые подснежники недолго радовали гостей "Аптекарского огорода": буквально через пару дней после того, как они зацвели, их срезала одна из посетителей. Выяснили у юриста, что грозит как за уничтожение, так и за покупку первоцветов в столичном регионе.
"Катастрофа случилась"
Первые подснежники появились в Москве 12 марта у главного входа "Аптекарского огорода" – в Теневом саду. Посетители могли свободно любоваться ими и фотографировать, рассказали тогда в пресс-службе.
Однако уже через пару дней первоцветы были срезаны неизвестной женщиной.
Куратор коллекций растений открытого грунта и Субтропической оранжереи ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Филин рассказал Агентству "Москва", что устанавливать личность нарушительницы сотрудники учреждения не будут.
"Конечно, что-либо срезать или срывать на территории ботанического сада незаконно, но устанавливать мы ничего не будем, просто пока другие посетители не смогут ими полюбоваться", – сказал он.
Он также подчеркнул, что подснежники – это краснокнижные цветы.
Не срывай – оштрафуют!
За уничтожение первоцветов, занесенных в Красную книгу, в столичном регионе может наступить как административная ответственность в виде штрафа от 2,5 тысячи рублей, так и уголовная. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.
При этом наказание наступает как для тех, кто сорвал и продает первоцвет, так и для тех, кто его приобрел, подчеркнула юрист.
Уголовная ответственность по статье 260.1 наступает, если уничтожение цветов было умышленным.
"За это грозят обязательные работы до 480 часов, исправительные – до двух лет, а также принудительные работы либо лишение свободы до четырех лет со штрафом до миллиона рублей", – пояснила эксперт.
Наказание может быть более суровым, если уничтожение, продажа или приобретение произошло с использованием интернета. Срок принудительных работ в таком случае возрастает до пяти лет и штраф – до 1,5 миллиона рублей, либо ограничение или лишение свободы на тот же срок с тем же размером штрафа в виде дополнительного наказания, добавила юрист.
Георгиева подчеркнула, что наказание будет еще жестче, если человек уничтожит ценные растения с использованием своего служебного положения, либо если это сделает группа лиц по предварительному сговору или с публичной демонстрацией преступления.
Георгиева уточнила, что в столичном регионе к первоцветам, которые нельзя срывать, уничтожать и приобретать, относятся некоторые виды подснежников, ветреница дубравная, некоторые виды хохлатки, медуница неясная.
Если вы сомневаетесь, какое растение перед вами, то лучше его просто не трогать, заключила юрист.
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