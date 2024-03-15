Юрист напомнила об уголовной ответственности за уничтожение подснежников

Первые подснежники недолго радовали гостей "Аптекарского огорода": буквально через пару дней после того, как они зацвели, их срезала одна из посетителей. Выяснили у юриста, что грозит как за уничтожение, так и за покупку первоцветов в столичном регионе.

"Катастрофа случилась"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Первые подснежники появились в Москве 12 марта у главного входа "Аптекарского огорода" – в Теневом саду. Посетители могли свободно любоваться ими и фотографировать, рассказали тогда в пресс-службе.

Однако уже через пару дней первоцветы были срезаны неизвестной женщиной.



из телеграм-канала "Аптекарского огорода" Катастрофа случилась в "Аптекарском огороде" с подснежниками. Сегодня некая посетительница в красном головном уборе нагло перелезла через ограждение у главного входа и срезала наши подснежники.

Куратор коллекций растений открытого грунта и Субтропической оранжереи ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Филин рассказал Агентству "Москва", что устанавливать личность нарушительницы сотрудники учреждения не будут.

"Конечно, что-либо срезать или срывать на территории ботанического сада незаконно, но устанавливать мы ничего не будем, просто пока другие посетители не смогут ими полюбоваться", – сказал он.

Он также подчеркнул, что подснежники – это краснокнижные цветы.

Не срывай – оштрафуют!

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

За уничтожение первоцветов, занесенных в Красную книгу, в столичном регионе может наступить как административная ответственность в виде штрафа от 2,5 тысячи рублей, так и уголовная. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.



Алла Георгиева юрист Даже за непредумышленное уничтожение краснокнижных растений РФ (или охраняемых международными договорами) физическому лицу грозит штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей, должностному – от 15 до 20 тысяч, а юрлицам − от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

При этом наказание наступает как для тех, кто сорвал и продает первоцвет, так и для тех, кто его приобрел, подчеркнула юрист.

Уголовная ответственность по статье 260.1 наступает, если уничтожение цветов было умышленным.

"За это грозят обязательные работы до 480 часов, исправительные – до двух лет, а также принудительные работы либо лишение свободы до четырех лет со штрафом до миллиона рублей", – пояснила эксперт.

Наказание может быть более суровым, если уничтожение, продажа или приобретение произошло с использованием интернета. Срок принудительных работ в таком случае возрастает до пяти лет и штраф – до 1,5 миллиона рублей, либо ограничение или лишение свободы на тот же срок с тем же размером штрафа в виде дополнительного наказания, добавила юрист.

Георгиева подчеркнула, что наказание будет еще жестче, если человек уничтожит ценные растения с использованием своего служебного положения, либо если это сделает группа лиц по предварительному сговору или с публичной демонстрацией преступления.



Алла Георгиева юрист Если в результате наступила гибель растений, занесенных в Красную книгу, либо исчезло целое место их произрастания, то накажут по статье 259 УК РФ. А она подразумевает штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей, обязательные, принудительные работы, а также лишение свободы сроком до трех лет.

Георгиева уточнила, что в столичном регионе к первоцветам, которые нельзя срывать, уничтожать и приобретать, относятся некоторые виды подснежников, ветреница дубравная, некоторые виды хохлатки, медуница неясная.

Если вы сомневаетесь, какое растение перед вами, то лучше его просто не трогать, заключила юрист.