Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 марта, 15:35

Общество
Главная / Истории /

Юрист напомнила об уголовной ответственности за уничтожение подснежников

Букет штрафов: какое наказание грозит за уничтожение первоцветов в Москве

Первые подснежники недолго радовали гостей "Аптекарского огорода": буквально через пару дней после того, как они зацвели, их срезала одна из посетителей. Выяснили у юриста, что грозит как за уничтожение, так и за покупку первоцветов в столичном регионе.

"Катастрофа случилась"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Первые подснежники появились в Москве 12 марта у главного входа "Аптекарского огорода" – в Теневом саду. Посетители могли свободно любоваться ими и фотографировать, рассказали тогда в пресс-службе.

Однако уже через пару дней первоцветы были срезаны неизвестной женщиной.

Катастрофа случилась в "Аптекарском огороде" с подснежниками. Сегодня некая посетительница в красном головном уборе нагло перелезла через ограждение у главного входа и срезала наши подснежники.
из телеграм-канала "Аптекарского огорода"

Куратор коллекций растений открытого грунта и Субтропической оранжереи ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Филин рассказал Агентству "Москва", что устанавливать личность нарушительницы сотрудники учреждения не будут.

"Конечно, что-либо срезать или срывать на территории ботанического сада незаконно, но устанавливать мы ничего не будем, просто пока другие посетители не смогут ими полюбоваться", – сказал он.

Он также подчеркнул, что подснежники – это краснокнижные цветы.

Не срывай – оштрафуют!

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

За уничтожение первоцветов, занесенных в Красную книгу, в столичном регионе может наступить как административная ответственность в виде штрафа от 2,5 тысячи рублей, так и уголовная. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

Даже за непредумышленное уничтожение краснокнижных растений РФ (или охраняемых международными договорами) физическому лицу грозит штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей, должностному – от 15 до 20 тысяч, а юрлицам − от 500 тысяч до одного миллиона рублей.
Алла Георгиева
юрист

При этом наказание наступает как для тех, кто сорвал и продает первоцвет, так и для тех, кто его приобрел, подчеркнула юрист.

Уголовная ответственность по статье 260.1 наступает, если уничтожение цветов было умышленным.

"За это грозят обязательные работы до 480 часов, исправительные – до двух лет, а также принудительные работы либо лишение свободы до четырех лет со штрафом до миллиона рублей", – пояснила эксперт.

Наказание может быть более суровым, если уничтожение, продажа или приобретение произошло с использованием интернета. Срок принудительных работ в таком случае возрастает до пяти лет и штраф – до 1,5 миллиона рублей, либо ограничение или лишение свободы на тот же срок с тем же размером штрафа в виде дополнительного наказания, добавила юрист.

Георгиева подчеркнула, что наказание будет еще жестче, если человек уничтожит ценные растения с использованием своего служебного положения, либо если это сделает группа лиц по предварительному сговору или с публичной демонстрацией преступления.

Если в результате наступила гибель растений, занесенных в Красную книгу, либо исчезло целое место их произрастания, то накажут по статье 259 УК РФ. А она подразумевает штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей, обязательные, принудительные работы, а также лишение свободы сроком до трех лет.
Алла Георгиева
юрист

Георгиева уточнила, что в столичном регионе к первоцветам, которые нельзя срывать, уничтожать и приобретать, относятся некоторые виды подснежников, ветреница дубравная, некоторые виды хохлатки, медуница неясная.

Если вы сомневаетесь, какое растение перед вами, то лучше его просто не трогать, заключила юрист.

Читайте также


обществогородистории
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика