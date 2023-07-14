Опасный укус: какие инфекции переносят клещи в Москве

В 2023 году в России пересмотрели список территорий, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту. Об изменениях сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве рассказали, что в перечень внесли некоторые районы Якутии. При этом, по данным частных лабораторий, случаи клещевого вирусного энцефалита также выявляли в нетипичных для него регионах, среди которых Москва. Рассказываем подробности.



Опасный клещ

В Роспотребнадзоре рассказали, что в 2023 году 353 тысячи человек обратились за помощью в медучреждения после укуса клеща. "Это ниже показателей прошлого года в 381 тысячу и среднемноголетних в 370 тысяч", – обратили внимание в ведомстве.

Вместе с тем был пересмотрен список российских территорий, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ). В Роспотребнадзоре уточнили, что туда попали четыре района Якутии, которая годом ранее отсутствовала в перечне. При этом больше всего случаев инфекции зафиксировано в Красноярском крае, а также в Новосибирской и Кировской областях.





Роспотребнадзор Общее число случаев КВЭ по стране ниже показателей 2022 года, оно находится на уровне среднемноголетних значений.

В свою очередь, в частных лабораториях рассказали о выявлении в этом году случаев положительных анализов по клещевому вирусному энцефалиту и в нетипичных для инфекции регионах. В частности, речь идет о Москве и Камчатке. Ранее в столичном управлении Роспотребнадзора напомнили, что город не эндемичен по КВЭ.

"Ежегодно регистрируются только завозные случаи у лиц, выехавших на эндемичные территории без прививок. В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита лицам, выезжающим на эндемичные территории, в медицинских организациях департамента здравоохранения города Москвы проводятся бесплатные профилактические прививки", – подчеркнули в ведомстве.

С января этого года в Москве было сделано 50 306 прививок от клещевого вирусного энцефалита.



Ситуация благоприятная

В столичном управлении Роспотребнадзора также рассказали об обращениях москвичей в медорганизации города в связи с укусами клещей на этой неделе. "Обращались москвичи, укусы клещами которых произошли в основном при выезде за пределы Московского региона и на территорию Московской области", – уточнили в ведомстве.





из сообщения на сайте столичного управления Роспотребнадзора В Москве случаи присасывания клещей регистрировались при посещении парков Измайловского, Кусковского, Терлецкого и лесопарка "Лосиный Остров", лесопарковых зон в Зеленограде и ТиНАО. При прогулках в парках и лесопарковых зонах города Москвы рекомендуется гулять по специально выделенным пешеходным зонам и обрабатывать открытые участки тела и одежду репеллентами.

По данным столичного управления Роспотребнадзора, в этом сезоне специалистами в лабораториях было исследовано 16 893 клеща на предмет передаваемых ими инфекций. Случаев заражения кровососущих вирусом КВЭ не выявлено. В целом ситуация по этой инфекции в столице благоприятная, рассказал Москве 24 директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

Кроме того, эксперт отметил, что бывают случаи, когда человек после укуса зараженного клеща вовсе не заболевает КВЭ или переносит инфекцию в бессимптомной форме. "Ученые только недавно начали узнавать, что клещевым энцефалитом инфицируются гораздо больше людей, чем было известно ранее. Потому что к врачам попадали только в случае явного заражения... Так что да, это не стопроцентная угроза. Даже если вирус попал в организм человека, заболевание может пройти в бессимптомной форме", – объяснил ученый.

По словам Лукашева, в Московском регионе гораздо большую опасность представляет боррелиоз, или болезнь Лайма. По данным столичного управления Роспотребнадзора, за эту неделю было исследовано 2 004 клеща. Среди них выявлено 127 инфицированных бактериями боррелиями, которые вызывают боррелиоз.

