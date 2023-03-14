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14 марта, 16:27

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Инфекционист рассказал, что будет с пандемией COVID-19 в 2023 году

"Умеренный позитив": что будет с пандемией COVID-19 в 2023 году

Пандемия коронавируса может завершиться в 2023 году. Такой прогноз сделали во Всемирной организации здравоохранения. О ее начале ВОЗ объявила три года назад 11 марта. Рассказываем подробности и разбираемся, действительно ли времена, когда COVID-19 представлял угрозу, уходят в прошлое.

Ковиду конец?

Фото: depositphotos/lightsource

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус допустил, что пандемия коронавируса закончится в этом году. Его заявление опубликовано на сайте ВОЗ.

"Я уверен, что в какой-то момент в этом году мы сможем сказать, что COVID-19 завершился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия", – подчеркнул глава организации.

Гебрейесус напомнил, что такой статус вспышка COVID-19 приобрела три года назад. Именно тогда, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения официально объявила пандемию коронавируса. При этом для ВОЗ наиболее важным моментом стало 30 января 2020 года. В этот день распространение инфекции признали "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение", добавил глава организации.

Сейчас мы, безусловно, находимся в гораздо лучшем положении, чем когда-либо во время пандемии.
Тедрос Аданом Гебрейесус
глава ВОЗ

По словам Гебрейесуса, впервые еженедельное число зафиксированных смертей от COVID-19 стало ниже, чем когда ВОЗ объявила пандемию, что является значительным улучшением. Он добавил, что среди уроков, которые необходимо усвоить во всей этой ситуации, – важность инвестиций в систему здравоохранения, исследований, а также сотрудничества между странами.

В России за минувшие сутки зафиксировали 9 526 случаев заболевания COVID-19. Эта цифра стала минимальной с 7 февраля 2023 года, когда было выявлено 7 615 заражений.

Болезнь сезона

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с Москвой 24 согласился с прогнозом ВОЗ о завершении пандемии в 2023 году. "Чрезвычайных ситуаций по пандемии сейчас нет, поэтому вполне вероятно, что ВОЗ примет решение о том, что слово "пандемия" у нас выходит из лексикона. Прекращение пандемии в 2023 году – я бы сказал, весьма вероятное событие", – полагает эксперт.

По мнению Вознесенского, коронавирус приобретает черты сезонного заболевания. "То есть подъем заболеваемости в осенне-зимний период и ее снижение с наступлением весны", – пояснил инфекционист.

Но станет ли COVID-19 по-настоящему сезонной инфекцией, покажет только время, подчеркнул он.

Если мы не увидим за весенне-летний период появления новых штаммов, а в осенне-зимний период произойдет умеренный подъем заболеваемости, то тогда можно констатировать, что COVID-19 перешел в разряд сезонных заболеваний.
Сергей Вознесенский
врач-инфекционист

Пока, по словам эксперта, "можно выразить умеренный позитив", что так и будет. При этом Вознесенский не исключил вероятность возникновения новых пандемий. "Как показывает практика последних десятилетий, вероятность того, что возбудитель преодолеет межвидовой барьер, от других животных передастся человеку и будет распространяться среди людей, существует", – констатировал врач.

Такие случаи в 21-м веке, по словам инфекциониста, уже фиксировались не единожды. Но произойдет ли это завтра или через пять лет, предсказать невозможно, подытожил Вознесенский.

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