За сутки в РФ выявили 9 526 случаев заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За прошедшие сутки на территории России зарегистрировали 9 526 новых случаев заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

По данным медиков, подобный результат стал минимальным с 7 февраля. На тот момент в РФ зафиксировали 7 615 случаев заражения.

За минувшие 24 часа от коронавируса скончались 44 человека. В общей сложности с начала пандемии COVID-19 в стране зафиксировали 22 442 887 заболевших и 396 664 смерти от недуга.

Кроме того, за сутки количество случаев выздоровления выросло на 12 406, до 21 792 012.

Между тем гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в этом году пандемия COVID-19 сможет считаться завершенной. Он напомнил, что 11 марта исполнилось три года с тех пор, как ВОЗ впервые поделилась, что глобальная вспышка коронавируса может быть названа пандемией.

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