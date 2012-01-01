Депутат Буцкая: запрет квадроберов в РФ прорабатывают на законодательном уровне

В России планируют запретить квадробинг, заявили в Совете Федерации и Госдуме. По мнению авторов инициативы, дети и подростки, которые подражают животным, ведут себя деструктивно и наносят вред обществу. Действительно ли субкультура настолько опасна, разбиралась Москва 24.
Лают и кусают?
Движение квадроберов начало набирать большую популярность в России с весны 2024 года: главная задача его участников, среди которых большое количество детей и подростков, – подражать животным. При этом одни просто надевают маски, перчатки и хвосты и передвигаются на четвереньках, а другие – вдобавок к этому – едят корм, царапаются и даже нападают на окружающих.
Такую субкультуру в России необходимо запретить, заявила член Совета Федерации Наталия Косихина. По ее мнению, это увлечение появилось из-за следования молодежи негативным трендам и носит деструктивный характер.
В целом проблема увлечения молодежи квадробингом гораздо глубже, чем кажется, отметила в беседе с Москвой 24 депутат Госдумы Татьяна Буцкая. По ее мнению, ребенок не просто повторяет походку собаки или надевает маску кошки на утреннике, а заявляет: "Я не человек, я животное", поэтому ест из миски, лает и кидается на людей.
Через подобные движения детьми могут управлять и пытаться втянуть во что-то опасное, убеждена парламентарий.
"Через такие, казалось бы, простые игры детей могут втягивать во что-то опасное для их настоящего и будущего", – добавила Буцкая.
По ее словам, субкультуру действительно планируют запретить в России на законодательном уровне: инициатива уже прорабатывается экспертами и скоро будет вынесена на всеобщее обсуждение.
"Здесь идет речь о движении как таковом, которому важно дать четкое определение. Вы запретите квадробинг – завтра он будет называться "доггинг" или "кэттинг". Поэтому смысл нашей работы в том, чтобы описать всю проблематику", – пояснила парламентарий.
Таким образом, новый закон позволит прекратить движение детей в "опасную для них сторону", уверена Буцкая.
Соревнования по квадробике проходят во многих странах, и, помимо бега, в них еще входят другие дисциплины, к примеру плавание, имитация охоты и иногда даже сна.
Безобидная забава?
Радикальные меры в борьбе с квадробингом поддерживают не все представители власти. К примеру, депутат Госдумы Валерий Селезнев ранее написал в своем телеграм-канале, что любые субкультуры, в том числе и эта, помогают ребенку социализироваться. А нынешние взрослые в свое время подражали героям любимых фильмов, "бегали как рыцари, спасали людей в красных плащах и раскрашивали лица под индейцев", напомнил парламентарий.
Похожее мнение ранее высказывал и депутат Госдумы Виталий Милонов, охарактеризовав это увлечение как "простое дурачество". По его мнению, дети переодеваются в животных, потому что испытывают недостаток в "мягком отношении". Однако такое хобби не имеет серьезных последствий и скоро забудется, утверждал парламентарий.
Интерес ребенка к подражанию животным действительно может быть безобидной игрой, однако в ряде случаев это все же указывает на психические отклонения. Об этом Москве 24 рассказала детский психолог Наталья Наумова.
Причиной, по которой дети становятся квадроберами, может быть их эмоциональное состояние – подавленная агрессия и обида, ощущение бесправия и беспомощности. Объединяясь в группы и скрывая лицо под маской, дети перестают испытывать страх и находят силы противостоять беспокоящим их проблемам, объяснила Наумова.
"Нет разницы, одевается ребенок в гнома, эльфа или животное, – это все об одном и том же. Есть вещи, которые ему не удается выразить в жизни, и он находит способ это реализовать. В некоторых случаях делает это безопасно, а иногда и наоборот, но этого не осознает", – отметила Наумова.
Понять, что увлечение вышло за грани допустимого, родители могут по поведению ребенка. Если он, к примеру, начинает есть из мисок или рассказывать, как ему интересно преследовать людей и наносить им увечья, – это повод обратиться к специалисту, предупредила Наумова.
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Анна Лукинова