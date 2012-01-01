Депутат Буцкая: запрет квадроберов в РФ прорабатывают на законодательном уровне

В России планируют запретить квадробинг, заявили в Совете Федерации и Госдуме. По мнению авторов инициативы, дети и подростки, которые подражают животным, ведут себя деструктивно и наносят вред обществу. Действительно ли субкультура настолько опасна, разбиралась Москва 24.

Лают и кусают?

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Движение квадроберов начало набирать большую популярность в России с весны 2024 года: главная задача его участников, среди которых большое количество детей и подростков, – подражать животным. При этом одни просто надевают маски, перчатки и хвосты и передвигаются на четвереньках, а другие – вдобавок к этому – едят корм, царапаются и даже нападают на окружающих.

Такую субкультуру в России необходимо запретить, заявила член Совета Федерации Наталия Косихина. По ее мнению, это увлечение появилось из-за следования молодежи негативным трендам и носит деструктивный характер.





Наталия Косихина сенатор Совфеда Нам необходимо сделать так, чтобы ребята больше увлекались спортом и образовательными занятиями, которые бы не вредили психике и здоровью окружающих.

В целом проблема увлечения молодежи квадробингом гораздо глубже, чем кажется, отметила в беседе с Москвой 24 депутат Госдумы Татьяна Буцкая. По ее мнению, ребенок не просто повторяет походку собаки или надевает маску кошки на утреннике, а заявляет: "Я не человек, я животное", поэтому ест из миски, лает и кидается на людей.

Через подобные движения детьми могут управлять и пытаться втянуть во что-то опасное, убеждена парламентарий.



(движение признано экстремистским и запрещено в РФ. – Прим. ред.) , что уже говорит о многом.

Татьяна Буцкая депутат Госдумы Когда мы начали изучать все движения, которые касаются подражания животным – от квадроберов до фурри, то обнаружили, что флаг последних представляет собой кошачью лапку на фоне символики ЛГБТ, что уже говорит о многом.

"Через такие, казалось бы, простые игры детей могут втягивать во что-то опасное для их настоящего и будущего", – добавила Буцкая.

По ее словам, субкультуру действительно планируют запретить в России на законодательном уровне: инициатива уже прорабатывается экспертами и скоро будет вынесена на всеобщее обсуждение.

"Здесь идет речь о движении как таковом, которому важно дать четкое определение. Вы запретите квадробинг – завтра он будет называться "доггинг" или "кэттинг". Поэтому смысл нашей работы в том, чтобы описать всю проблематику", – пояснила парламентарий.

Таким образом, новый закон позволит прекратить движение детей в "опасную для них сторону", уверена Буцкая.



Версий появления квадробики несколько. Самая популярная говорит о том, что направление в начале двухтысячных создал японец Кенити Ито, которого в Сети называют еще "человеком-обезьяной". В 2008 году он впервые попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, быстрее всех пробежавший 100 метров на четвереньках. Соревнования по квадробике проходят во многих странах, и, помимо бега, в них еще входят другие дисциплины, к примеру плавание, имитация охоты и иногда даже сна.



Безобидная забава?

Радикальные меры в борьбе с квадробингом поддерживают не все представители власти. К примеру, депутат Госдумы Валерий Селезнев ранее написал в своем телеграм-канале, что любые субкультуры, в том числе и эта, помогают ребенку социализироваться. А нынешние взрослые в свое время подражали героям любимых фильмов, "бегали как рыцари, спасали людей в красных плащах и раскрашивали лица под индейцев", напомнил парламентарий.





Валерий Селезнев депутат Госдумы Если дети не начинают вредить себе, к примеру, отказом от привычной еды в пользу употребления кошачьего корма, а просто скачут как кошки и лисы, давая себе полезную физическую нагрузку, то ничего плохого в этом не вижу. Дети есть дети, вырастут и будут обычными взрослыми.

Похожее мнение ранее высказывал и депутат Госдумы Виталий Милонов, охарактеризовав это увлечение как "простое дурачество". По его мнению, дети переодеваются в животных, потому что испытывают недостаток в "мягком отношении". Однако такое хобби не имеет серьезных последствий и скоро забудется, утверждал парламентарий.

Интерес ребенка к подражанию животным действительно может быть безобидной игрой, однако в ряде случаев это все же указывает на психические отклонения. Об этом Москве 24 рассказала детский психолог Наталья Наумова.





Наталья Наумова детский психолог До 12 лет абсолютно нормально, что ребенок просто переодевается в животное и играет со своими друзьями: в таком случае это не несет за собой никакого тайного смысла. Но есть вариации, когда дети объединяются вокруг какой-то субкультуры, где руководители могут давать задания сделать что-то агрессивное. Под всем этим может прятаться нечто действительно опасное.

Причиной, по которой дети становятся квадроберами, может быть их эмоциональное состояние – подавленная агрессия и обида, ощущение бесправия и беспомощности. Объединяясь в группы и скрывая лицо под маской, дети перестают испытывать страх и находят силы противостоять беспокоящим их проблемам, объяснила Наумова.

"Нет разницы, одевается ребенок в гнома, эльфа или животное, – это все об одном и том же. Есть вещи, которые ему не удается выразить в жизни, и он находит способ это реализовать. В некоторых случаях делает это безопасно, а иногда и наоборот, но этого не осознает", – отметила Наумова.

Понять, что увлечение вышло за грани допустимого, родители могут по поведению ребенка. Если он, к примеру, начинает есть из мисок или рассказывать, как ему интересно преследовать людей и наносить им увечья, – это повод обратиться к специалисту, предупредила Наумова.

Анна Лукинова