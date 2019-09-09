Сможет ли приложение заменить паспорт при покупке алкоголя и сигарет в магазине

В первой половине 2020 года в России может начаться выдача электронных паспортов. В том числе такой формат документов позволит россиянам покупать алкоголь или табачную продукцию, предъявив в магазине мобильное приложение. Выясняем, насколько такая система сможет заменить бумажный паспорт и не увеличится ли число обманов, связанных с покупкой спиртного и сигарет несовершеннолетними.

Паспорт в смартфоне

Вице-премьер России Максим Акимов раскрыл некоторые подробности эксперимента по внедрению в стране электронных паспортов. По его словам, тестовая выдача документов нового образца начнется в столице в первой половине 2020 года.

Электронный паспорт планируют изготавливать в виде пластиковой карточки с чипом, где будет указана основная информация о человеке: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, срок действия.

Также в качестве альтернативы бумажному документу появится мобильное приложение, с помощью которого можно будет получать услуги, где "нет юридически значимых трансакций". Например, по приложению можно будет приобретать в магазинах алкоголь или табачную продукцию.

Сама программа будет доступна на мобильных платформах iOS, Android и российской "Авроре". После скачивания потребуется пройти процедуру аутентификации и синхронизировать его с порталом госуслуг. В целом приложение будет функционировать, "как работает сейчас оплата товаров и услуг с помощью NFC" (технология беспроводной передачи данных).



Согласно результатам опроса ВЦИОМ , почти 60% россиян не хотели бы оформлять электронные паспорта, так как считают такой документ недостаточно надежным. Также люди опасаются возможных сбоев в работе системы. Вместе с тем среди ключевых достоинств электронного паспорта россияне отмечают его универсальность, долговечность, а также низкие риски потери, компактность и практичность. На паспорта нового образца в России могут начать переходить в 2022 году. Электронное удостоверение будет содержать данные миграционного учета, водительские права, СНИЛС, ИНН. Сам пластик будет действовать 10 лет.

"Убрать человеческий фактор"

Эксперт в области безопасности Александр Власов убежден, что паспорт в смартфоне будет вполне надежным и защищенным от хакеров. По его словам, такое приложение сможет "убрать человеческий фактор" из системы продажи алкоголя и сигарет в магазинах.



Александр Власов эксперт в области безопасности Человека попросят приложить телефон или карточку к считывателю, чтобы удостовериться в возрасте. Тогда у всех будет уверенность, что продали товары совершеннолетнему.

"Сейчас в магазине продавец, если не уверен, что гражданину есть 18 лет, то он просит паспорт. Но нет гарантий в сознательности продавца, который мог плохо увидеть цифру в годе рождения или намеренно не посмотреть. Такая электронная технология в сочетании с системой видеонаблюдения, которая стоит над каждой кассой, позволит пресечь деятельность недобросовестных работников", – подчеркнул эксперт.

В свою очередь, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев считает, что приложение с электронной копией паспорта можно использовать для продажи алкоголя и сигарет, только если разработчики исключат возможность "вешнего воздействия".

"Нельзя к этому халатно подходить. Если на это приложение можно будет оказывать внешнее воздействие, я имею в виду хакерские атаки, то оно не сработает", – пояснил эксперт.

По его словам, приложение должно не только ограничивать продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним, но и контролировать потребление у всего населения.



Султан Хамзаев руководитель проекта "Трезвая Россия" Хотят расслабляться – пожалуйста. Главное, чтобы этим расслаблением люди себя не убивали.

"Надо в первую очередь говорить, что через мобильное приложение можно будет "дозировать" потребление алкоголя для всех людей. Если в России население в среднем потребляет больше 10 литров в год на каждого, то это не пойдет на пользу", – заключил Хамзаев.