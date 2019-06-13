Нужны ли в России новые ограничения по продаже алкоголя и табака

Минздрав поддержал идею продавать спиртную и табачную продукцию в специализированных магазинах. Несовершеннолетним вход туда будет запрещен. При этом некоторые ведомства отнеслись к проекту скептически. Разбираемся, нужно ли менять действующее законодательство и как это может сказаться на потреблении алкоголя и табака в стране.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Детям до 18…

Проект, предлагающий внести поправки в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ", был внесен на рассмотрение Госдумы еще в январе 2019 года. Один из авторов идеи – депутат Госдумы от фракции ЛДПР Андрей Свинцов.

В документе розничную торговлю алкогольной и табачной продукцией предлагается разрешить только "в стационарных специализированных торговых объектах". При этом туда будет запрещено заходить несовершеннолетним.

Свинцов прокомментировал Москве 24 свою инициативу. Депутат пояснил, что нововведение призвано сократить количество потребления алкоголя и табака на треть.



Андрей Свинцов депутат Госдумы Главная задача законопроекта – снизить количество потребления алкоголя и табака. Для этого нужно как минимум убрать спонтанные покупки. Когда наши граждане приходят в магазин за едой, видят огромные прилавки с алкоголем, то заодно берут пару бутылок пива или крепкий алкоголь. Поэтому если мы уберем его с глаз в отдельные помещения, магазины, то спонтанных покупок практически не будет.

Он добавил, что ограничение доступа в такие помещения для граждан младше 18 лет также пойдет на пользу. "А сейчас дети и молодежь ходят по магазинам и постоянно видят ряды цветного, красивого и привлекательного алкоголя. Это неправильно", – считает парламентарий.

При этом 13 июня стало известно, что законопроект поддержал Минздрав. При этом ФАС и Минэкономразвития отнеслись к инициативе скептически. Они считают, что открытие таких магазинов сильно отразится на других торговых точках. Не поддержали нововведение и в Ассоциации компаний розничной торговли. По их мнению, нынешний формат продажи алкоголя и табака и так достаточно жесткий.

Фото: ТАСС/ Валерий Матыцин

Колоссальные потери

Руководитель проекта "Трезвая Россия", член Общественной палаты Султан Хамзаев в разговоре с Москвой 24 поддержал идею специальных магазинов. Согласно его данным, в России из-за алкоголя и табака ежегодно умирает до 800 тысяч человек. Эксперт уверен, что нужно как-то "компенсировать этот урон". Он предложил обратиться к опыту Канады.



Султан Хамзаев руководитель проекта "Трезвая Россия" В Канаде все алкогольные и табачные магазины – государственные. Поэтому разумно и грамотно было бы вывести продажу алкоголя и табака именно в государственные специализированные магазины. А все деньги от их прибыли пустить на пропаганду здорового образа жизни и медицину. Только так мы можем нивелировать эти колоссальные ежегодные человеческие потери.

По словам Хамзаева, в специальных магазинах нужно установить возрастной ценз даже не с 18, а с 21 года. В качестве примера он привел США, где алкоголь запрещено употреблять людям до этого возраста.

Фото: ТАСС/Интерпресс/Дарья Иванова

Эра алкомаркетов

В свою очередь руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз не поддержал подобные нововведения. Он рассказал Москве 24, что опыт зарубежных стран России не подходит, поскольку в стране "три-четыре процента алкоголя" продается в барах, кафе и ресторанах. А на Западе, полагает эксперт, – до 40 процентов.



Вадим Дробиз руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Там другая культура, а алкоголь дешевле. Люди активнее пьют в общепитах. В Финляндии и Швеции, где уже действует система спецмаркетов, всего 500–600 специализированных магазинов на пять-восемь миллионов человек. Но при этом в каждой из стран восемь-девять тысяч баров, кафе и ресторанов, которые тоже продают алкоголь. А пиво до 5,5 градуса можно приобрести в продовольственных магазинах, на заправках.

Дробиз также отметил, что в России от продажи алкоголя зависит, по его сведениям, более 100 тысяч небольших продуктовых магазинов. Согласно данным эксперта, их выручка зависит от алкоголя и табака на 40 процентов. Благодаря этому они могут дешево продавать такие социально значимые товары, как хлеб и молоко. "Половина этих магазинов не сможет существовать без продажи алкоголя", – подчеркнул он.

При этом эксперт отметил, что идея специальных магазинов для России не нова. Так, с 1 января 2015 года этот законопроект был реализован в Якутии. Но, по мнению Дробиза, население субъекта федерации меньше пить и курить не стало.

"На момент вступления в силу антиалкогольной реформы в республике было около 1400 магазинов, которые продавали продукты питания и алкоголь. На них приходилось лишь 100 алкомаркетов. После нововведений предполагалось, что эти сто и останутся, а все остальные перестанут продавать алкоголь. Но вышло наоборот. Несколько сотен продовольственных магазинов выкинуло из своего ассортимента продукты питания и тоже стало алкомаркетами", – рассказывает Дробиз.

По данным эксперта, уже к концу января 2015 года алкоголь здесь продавали не сто специализированных магазинов, а восемьсот. Поэтому от изменений, полагает Дробиз, был "нулевой эффект".