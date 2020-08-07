Врачи рассказали, как пережить высокое атмосферное давление

В пятницу, 7 августа, синоптики пообещали москвичам теплую погоду без осадков: столбики термометров покажут вплоть до +25 градусов. Однако атмосферное давление будет значительно выше нормы. Разбираемся, на ком могут отразиться подобные перепады и как их легко перенести.



Выше нормы

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что жителей столицы в последний день рабочей недели ожидает теплая погода без осадков, однако атмосферное давление будет значительно выше нормы – 755 миллиметров ртутного столба.

"Сегодня мы ожидаем переменную облачность, без осадков. Максимальная температура в Москве 23–25, по области – от 21 до плюс 26", – сказал Синенков.

Кроме того, по словам синоптика, в столице северный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

О повышенном атмосферном давлении до рекордных значений в пятницу заявили и другие специалисты.





из сообщения Метеоновостей 7 августа в 6:00 атмосферное давление на ВДНХ увеличилось до 755 миллиметров ртутного столба, что равняется значению самого высокого давления для этого дня, которое наблюдалось в 1996 году. Из-за антициклона давление продолжало расти, в 9:00 оно достигло 755,5 миллиметра ртутного столба. А это значит, что установлен новый метеорологический рекорд.

При этом уже на следующей неделе в Москву придет похолодание. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам метеоролога, температура начнет падать с понедельника: тогда воздух прогреется до 19–23 градусов.

"Во вторник будет аналогичная ситуация. Это около и чуть ниже нормы – примерно на 1 градус", – сказал он.

Вильфанд добавил, что в середине следующей недели может похолодать еще сильнее.

О подобных температурных перепадах специалист предупреждал еще в конце июля. Тогда метеоролог заявил, что погода в августе будет "нервной". Значительные температурные перепады ожидаются на всей территории России, однако в ее европейской части показатели приблизятся к норме.

Без экстремальных нагрузок и трудовых подвигов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Любые перепады давления, изменения метеоусловий в первую очередь сказываются на людях с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной систем и хроническими заболеваниями. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила врач-терапевт Альбина Стрельченко.

"Соответственно, те же хроники, гипертоники или же люди с инсультом в истории болезни, с атеросклерозом сосудов головного мозга, они более подвержены каким-то ухудшениям состояний при изменении метеоусловий", – пояснила эксперт.

Чтобы избежать неприятностей в такие дни, следует больше отдыхать, правильно питаться и не забывать про терапию, уверена Стрельченко.





Альбина Стрельченко врач-терапевт Нужно исключить продукты, напитки, которые гипертоникам, например, могут поднять давление: кофе, алкогольные напитки, крепкий чай. И наоборот, людям, которые склонны к падению давления, можно выпить покрепче кофе.

Кроме того, важно не забывать про прием препаратов, если такие были назначены врачом. "Иногда человек себя хорошо чувствует, давление ничего. Поэтому он забрасывает принимать свои таблетки, потому что ничего не болит, все нормально. Соответственно, таблетки лучше принимать, держать под рукой, чтобы в случае ухудшения самочувствия они были рядом", – уточнила Стрельченко.

В свою очередь, заслуженный врач России Андрей Кабычкин рассказал Москве 24, что в период скачков атмосферного давления у зависимых от погоды людей, а также у тех, кто имеет сосудистые и сердечные заболевания, может повыситься частота сердечных сокращений, могут усилиться вегетативные реакции, возникнуть вялость, слабость или же нарушиться сон.

"Всего этого огромный букет. У всех происходит по-разному. Если человек об этом знает и сопереживает совместно с природой, то появляются и всякие психосоматические реакции: повышенная раздражительность, агрессивность и так далее", – добавил эксперт.

В такой период, по словам Кабычкина, лучше всего вести размеренный образ жизни: "Без экстремальных нагрузок и трудовых подвигов".

Врач также подчеркнул, что в случае серьезного ухудшения состояния лучше всего обратиться к специалистам, которые смогут быстро поставить диагноз и окажут необходимую помощь.



Соболева Илона