День рождения Instagram: топ-9 самых популярных постов соцсети

6 октября социальной сети Instagram исполняется девять лет. За это время она стала для многих людей целым миром с миллионами селфи и коротких видео. Поздравляем всех пользователей и рассказываем о девяти самых популярных постах за всю историю соцсети.

Яичный рекордсмен

Рекордсменом по популярности стало... обычное яйцо. Фото, размещенное 4 января 2019 года в аккаунте world_record_egg, набрало на данный момент более 53,8 миллиона лайков и 3,2 миллиона комментариев. Создатель аккаунта опубликовал фото куриного яйца и предложил пользователям побить рекорд Instagram по числу лайков, который принадлежал модели Кайли Дженнер.

Позднее выяснилось, что страница является рекламой стримингового сервиса Hulu к Супербоулу – финальной игре Национальной футбольной лиги в США. Обычно на ней проводятся крупные анонсы, а мировые бренды представляют свои рекламные ролики. На данный момент создатели аккаунта с "мировым рекордом" также запустили у себя на странице целый "мини-сериал" про похождения анимированного яйца.

Бейби-бум

Тот самый пост модели Кайли Дженнер, который в итоге обогнало яйцо, был сделан 7 февраля 2018 года. На фотографии ее новорожденная дочка своей маленькой ладонью сжимает большой палец мамы. Под милым фото поставили более 18,6 миллиона лайков и написали около двух миллионов комментариев.

Последняя фотография

Третье место занимает пост музыканта, которого уже нет в живых. 18 июня 2018 года рэп-исполнитель Джасей Дуэйн Онфрой, известный под псевдонимом XXXTentacion, стал жертвой вооруженного ограбления. Один из нападавших несколько раз в упор выстрелил в музыканта. Злоумышленники забрали из его машины сумку, после чего скрылись с места происшествия. Онфроя доставили в больницу, где он умер, не приходя в сознание.

Последняя фотография, которая осталась в аккаунте музыканта, на данный момент собрала более 17,1 миллиона лайков и 6,9 миллиона комментариев. На перевернутой фотографии изображен сам музыкант с использованием фильтра сепия.

Как за каменной "Скалой"

Актер и бывший реслер Дуэйн "Скала" Джонсон в августе 2019 года наконец-то женился и сразу попал на четвертое место по числу собранных лайков. Спустя 12 лет отношений он заключил брак с певицей и матерью своих двоих дочерей Лорен Хашиан. Церемония прошла на Гавайях. Пост в Instagram с фотографией новобрачных понравился 14,7 миллиона человек. В августе Forbes также назвал Джонсона самым высокооплачиваемым актером за период с 1 июня 2018 по 1 июня 2019 года.

Пляжный девичник

Пятое место достается Селене Гомес. Она перенесла операцию по пересадке почки и на некоторое время исчезла из соцсетей. А в феврале 2019 года актриса и певица опубликовала в Instagram серию фотографий с девичника лучшей подруги – Кортни Барри. В этот день подружки невесты отправились отдыхать на пляж и устроили фотосессию на берегу. Фанаты Гомес наставили целых 14,5 миллиона лайков под этим постом.

Италия и я

На шестое место ворвался еще один относительно свежий пост Селены Гомес. На фото, опубликованном в июле 2019 года, звезда позирует перед камерой, сидя в лодке в лучах закатного солнца. В подписи девушка признается, что пыталась выглядеть так, будто вышла из фильма Феллини. Фотографию оценили 14,3 миллиона человек.

Не такой уж железный

На седьмом месте вновь пост модели Кайли Дженнер. На этот раз она сфотографировалась рядом с героем комиксов – "Железным человеком", пост собрал 13,6 миллиона лайков. Фотография была опубликована в социальной сети не случайно, а в связи с выходном в американских кинотеатрах заключительной части киноэпопеи "Мстители. Финал". Кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю, собрав более 2,7 миллиарда долларов.

Счастливы вместе

Восьмое место в топе занимает фотография кумира молодежи – Джастина Бибера, который, правда, на время прекратил заниматься музыкальным творчеством. На фото, выложенном в июле 2018 года, музыкант запечатлен вместе с моделью Хейли Болдуин – до этого они обручились. Запись набрала 13,4 миллиона лайков. Позднее Бибер женился на Болдуин.

Погасшая звезда

Замыкает список памятное фото музыканта Мака Миллера, опубликованное через день после его смерти певицей Арианой Гранде. Пост собрал более 12,8 миллиона лайков. Мак Миллер умер 7 сентября в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала передозировка.