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14:48

Загадочный снимок стал самой популярной публикацией всех времен

общество за рубежом

14:48

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Фото: www.instagram.com/world_record_egg

Снимок обыкновенного куриного яйца стал самым популярным постом в Instagram за все время существования соцсети, сообщает "Вечерняя Москва".

Фото, размещенное 4 января в аккаунте world_record_egg, набрало 23,4 миллиона лайков. Кто является его автором неизвестно.

Снимок обошел по популярности фото модели Кайли Дженнер с маленькой дочерью, опубликованное в феврале 2018 года.

Примечательно, что сторонники аккаунта с яйцом оставляли комментарии под снимками Дженнер, чтобы привлечь к себе как можно больше пользователей.

Ранее сообщалось, что Instagram намерен протестировать функцию одновременной публикации одного поста на нескольких аккаунтах.

Простое куриное яйцо поставило мировой рекорд в Instagram

общество за рубежом

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