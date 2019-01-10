Instagram начал клонировать посты

Социальная сеть Instagram намерена протестировать функцию одновременной публикации одного поста на нескольких аккаунтах, сообщает портал News.ru.
Опция в скором времени будет доступна для пользователей на базе операционной системы iOS. Разработчики полагают, что особенно полезной функция будет для тех, кто публикует рекламу из разных аккаунтов.
Ранее сообщалось, что Instagram удалил сервис Gifhy, обеспечивавший возможность использовать GIF-изображения в публикациях. Лишить пользователей возможности публиковать "гифки" пришлось из-за расистского контента. Одно из GIF-изображений, размещенных в Instagram, было счетчиком смертей в результате преступлений темнокожих. Оно вызвало возмущение пользователей социальной сети.
Также сообщалось, что пользователи Instagram смогут контролировать время, проведенное в Сети. С помощью push-уведомлений телефон напомнит владельцу, что он сидит в интернете дольше, чем запланировал. Временные рамки можно будет установить в настройках самостоятельно.
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