Джастин Бибер уходит со сцены

Фото: ТАСС/Borna Filic/PIXSELL/PA Images

Канадский певец Джастин Бибер решил какое-то время не заниматься музыкальным творчеством, сообщает "Газета.ру".

Исполнитель признался, что посвященный последнему альбому тур не сделал его счастливым. Бибер считает, что не сумел устроить зажигательный концерт в конце тура и дать поклонникам нужный эмоциональный заряд.

"Я находился в поиске, искал путем проб и ошибок, как и большинство из нас, и сейчас я сконцентрирован на устранении некоторых глубоких проблем, которые есть у большинства из нас", – написал Бибер в своем Instagram.

Он подчеркнул, что это поможет ему не расклеиться, сохранить свою семью и стать отцом, которым он хотел бы быть. По словам певца, его семья стоит для него на первом месте. В то же время он пообещал фанатам вернуться к творчеству.