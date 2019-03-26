Джастин Бибер уходит со сцены

Канадский певец Джастин Бибер решил какое-то время не заниматься музыкальным творчеством, сообщает "Газета.ру".
Исполнитель признался, что посвященный последнему альбому тур не сделал его счастливым. Бибер считает, что не сумел устроить зажигательный концерт в конце тура и дать поклонникам нужный эмоциональный заряд.
"Я находился в поиске, искал путем проб и ошибок, как и большинство из нас, и сейчас я сконцентрирован на устранении некоторых глубоких проблем, которые есть у большинства из нас", – написал Бибер в своем Instagram.
Он подчеркнул, что это поможет ему не расклеиться, сохранить свою семью и стать отцом, которым он хотел бы быть. По словам певца, его семья стоит для него на первом месте. В то же время он пообещал фанатам вернуться к творчеству.
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