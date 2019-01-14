Пользователи Instagram пытаются побить рекорд фотографии яйца

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17:28
17:28
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В начале 2019 года самой популярной публикацией в Instagram стал снимок куриного яйца, который набрал более 44 миллионов лайков. Однако пользователи Сети решили не останавливаться на достигнутом. На платформе можно найти новые аккаунты разных блюд и продуктов, цель которых – побить предыдущий рекорд.
Так, например, зарегистрированы аккаунты помидора, картофеля, авокадо, баклажана, лимона, яблока, арбуза и киви. Из блюд пользователям предлагается лайкнуть хинкали, пельмени, омлет, такос, панкейки или жаренную курицу.
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let’s set a 2nd world record together and get the second most liked photo on instagram. Beating the world record held by Kylie Jenner ( 18 million )! Current world record by @world_record_egg (+40 million )! we will got this 🙏 Kylie Jenner will be the third 🙌 #Tomato #TomatoSoldiers #TomatoGang
Публикация от TOMATO GANG 🍅 (@second_world_record_tomato)
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If kylie jenner and that egg got millions of likes can the best Khinkali beat them?
Публикация от khinkali (@world_record_khinkali)
Одним из самых популярных в российском сегменте Instagram на данный момент является аккаунт картофеля в форме сердца. Пользователям предлагается лайкнуть публикацию, если они любят этот овощ больше, чем яйца.
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❗️Let’s a set new world record most like Instagram post! Previous record get #liketheegg (more than 35 millions!). If you like potato more than egg, put like!❤️ Let’s show a potato power!💪🏻 _______________________________ Установим новый рекорд поста в Инстаграм! Предыдущий принадлежит #liketheegg (более 35 миллионов лайков!). Покажем силу русской картошки!💪🏻 Если ты любишь картошку больше яиц, ставь лайк!👇🏻 #likethepotato #potatogang #potatopower
Публикация от Potato Gang 🥔 (@likepotato.pls)
"Мы решили сделать русский аналог и побить зарубежный рекорд, сегодня приступаем к активному общению с различными блогерами и привлекаем их к активности. Выбрали картошку, потому что это потрясающий и вкусный продукт, вкуснее яйца уж точно", – рассказал порталу Москва 24 владелец аккаунта @likepotato.pls.
Однако некоторые пользователи остановили свой выбор все-таки на яйцах. Так, например, поставить новый рекорд предлагают авторы публикаций золотого и черного яиц, а также яйца с изображением американского президента Дональда Трампа.
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Let's go for it , we may not get the world record but let show them that we exist ( gothic world ) hit like and share with friends . Like this black egg • • #gothixity #gothic #gothgirl #dark #gothgoth#gothmodel #gothicmodel #gothfashion#gothicoutfit #gothicstyle #goth #gothicfashion#gothy_style #gothsofinstagram #gothmodel #witch#witchesofinstagram #alternativegirl #darkness#metal #nugoth #instagoth #gothicstyle#gothicfashion #horrormovie #egg #blackegg #liketheegg #liketheblackegg #egggang #worldrecord
Публикация от We are from Gothic city 🌑 (@gothixity)
Из самых необычных претендентов можно выделить фотографии кобры и розового презерватива.
Ранее мировой рекорд принадлежал американской модели и бизнесвумен Кайли Дженнер. Первый снимок руки ее новорожденной дочери Сторми набрал 18 миллионов лайков. До этого Кайли скрывала свою беременности и роды.
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