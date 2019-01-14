Пользователи Instagram пытаются побить рекорд фотографии яйца

В начале 2019 года самой популярной публикацией в Instagram стал снимок куриного яйца, который набрал более 44 миллионов лайков. Однако пользователи Сети решили не останавливаться на достигнутом. На платформе можно найти новые аккаунты разных блюд и продуктов, цель которых – побить предыдущий рекорд.

Так, например, зарегистрированы аккаунты помидора, картофеля, авокадо, баклажана, лимона, яблока, арбуза и киви. Из блюд пользователям предлагается лайкнуть хинкали, пельмени, омлет, такос, панкейки или жаренную курицу.



Одним из самых популярных в российском сегменте Instagram на данный момент является аккаунт картофеля в форме сердца. Пользователям предлагается лайкнуть публикацию, если они любят этот овощ больше, чем яйца.

"Мы решили сделать русский аналог и побить зарубежный рекорд, сегодня приступаем к активному общению с различными блогерами и привлекаем их к активности. Выбрали картошку, потому что это потрясающий и вкусный продукт, вкуснее яйца уж точно", – рассказал порталу Москва 24 владелец аккаунта @likepotato.pls.

Однако некоторые пользователи остановили свой выбор все-таки на яйцах. Так, например, поставить новый рекорд предлагают авторы публикаций золотого и черного яиц, а также яйца с изображением американского президента Дональда Трампа.



Из самых необычных претендентов можно выделить фотографии кобры и розового презерватива.



Ранее мировой рекорд принадлежал американской модели и бизнесвумен Кайли Дженнер. Первый снимок руки ее новорожденной дочери Сторми набрал 18 миллионов лайков. До этого Кайли скрывала свою беременности и роды.