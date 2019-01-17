Опасен ли #10yearschallenge? Эксперты рассказали о правильном поведении в соцсетях

Вместе с 2019 годом в Россию пришло и новое развлечение – #10yearschallenge. Сначала звезды, а потом и другие пользователи заполонили социальные сети фотографиями 10-летней давности. Только участие в такой игре вполне может стать опасным развлечением. О том, стоит ли вовлекаться в общую челледж-волну и какой информацией можно делиться в социальных сетях – читайте в материале портала Москва 24.

#10yearschallenge и другие

Если прислушаться к теории заговора, такой челлендж вполне мог стать хорошей базой для усовершенствования программы по распознаванию лиц. Пользователи постили в интернет не только старые фото, но и современные кадры, показывая произошедшие изменения. Более того, потоки фотографий со всего мира объединены соответствующим хэштегом, с помощью которого можно открыть целый банк подходящих данных. Только в Instagram можно насчитать более пяти миллионов постов, не говоря о других популярных социальных сетях.



"Можно ли использовать эту информацию для улучшения биометрии – конечно да, – заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. – Ведь они показывают изменения, произошедшие в лице конкретного человека". Собеседник портала отметил, что челлендж не имеет никакого отношения к спецслужбам, хотя не стал отрицать, что такая подборка фотографий может хорошо послужить людям, работающим с искусственным интеллектом.

На пользу это или во вред – конечно, на пользу. Можно ли придумать гипотетическую ситуацию, в которой кто-то пострадает из-за этого – можно. Можно использовать такую информацию во вред – можно.



Более того, эксперт не воспринял серьезно предположение о том, что #10yearschallenge могли целенаправленно запустить спецслужбы – российские или иностранные. "Если бы мы могли запускать специально челленджи в интернете – мы бы разбогатели", – пояснил Клименко. Он отметил, что цепную реакцию создает общество, которое готово или не готово поддерживать тот или иной флэшмоб.

И если такая база данных может послужить развитию системы распознавания лиц – это здорово, утверждает эксперт. Ведь это прогресс. Развитие подобной системы может послужить органам правопорядка в поимке преступников.

Например, по всей нашей столице расположено около 150 камер наблюдения. Кому-то от этого некомфортно, но такие меры только увеличивают безопасность на улице.



Да и сами по себе челленжди, включая и "10yearschallenge", не несут в себе никакой конкретной опасности. "Плохо то, что людьми, которые участвуют в таких акциях, руководит азарт, – рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов. – И в таком состоянии они могут опубликовать больше информации, нежели в обычном, спокойном состоянии". Так что участвовать в таких играх можно, главное – обдуманно.



Личная информация и фотографии

Александр Власов отмечает, что, регистрируясь в социальных сетях, важно помнить: интернет – это не газета. Информация в Сети хранится вечно, не теряется и не портится со временем. Руководство "ВКонтакте", например, по требованию спецслужб может предоставить закрытую пользователем информацию или даже удаленную.

А страницы в социальных сетях сегодня очень полезны: с их помощью можно регистрироваться на различных сервисах, их могут попросить службы персонала при устройстве на работу, чтобы составить мнение о потенциальном сотруднике. Они – лицо человека.

Поэтому я не рекомендовал бы выставлять фотографии, где девушка или мужчина танцуют в пьяном виде на столе, например. Это будет представлять пользователя не в лучшем свете.



"Я частенько просматриваю друзей своих потенциальных сотрудников – мне окружение человека говорит о многом", – делится опытом Клименко. А фото из дорогого магазина или из отпуска в элитном месте всегда может заинтересовать налоговую.

Кстати, сиюминутная фотография с действительным геотегом спокойно может рассказать кому угодно о вашем местоположении, или, другими словами, о вашем отсутствии дома. Так что перед публикацией фото стоит подумать, а точно ли вы хотите, чтобы любой человек знал, где вы находитесь в настоящее время и с кем.

Не стоит забывать и об анкете, которая находится на самом видном месте на странице пользователя рядом с его личной фотографией. Частенько люди заполняют ее полностью, рассказывая не только о своей школе и работе, о вкусах и предпочтениях, но и указывая личный номер телефона. Александр Власов добавляет:

Когда вы публикуете список любимых книг, вы уверены, что они не фигурируют в списке экстремистских? Любая информация со страницы всегда может быть использована против пользователя.



Однако вкусы и предпочтения пользователя могут сыграть и положительную роль. В зависимости от групп, в которые вступает человек, от просмотренных сайтов и пабликов, сеть самостоятельно формулирует подборку потенциально интересных пользователю страниц, фильтруют контекстную рекламу, что многие находят очень удобным.

"Стена" – второе лицо

Кроме фотографий и личных данных, много о пользователе может рассказать его "стена" или "лента" на страничке в социальной сети. Она отражает непосредственные интересы человека в конкретный период времени. Многие могут поддаться ностальгии, листая записи прошлых лет, а некоторые работодатели найдут их весьма информативными, особенно если пользователь планирует связать свою жизнь со службой во внутренних органах.

Истории из жизни

Посты на страничке передают информацию непосредственно от пользователя. Люди делятся своими новостями, мнением, настроением. И здесь нужно быть аккуратнее. "Люди часто путают страничку в том же самом "ВКонтакте" с личным пространством", – объяснил Клименко.

Даже тихий разговор на кухне может стать достоянием общественности. А страничка в социальной сети – это лицо человека, на которое при желании может посмотреть любой житель этой планеты. А значит, информацию для публикаций нужно тщательно обдумывать.

"Я предлагаю подумать: что бы вы сделали в реальной жизни?" – советует Власов. Вряд ли кто-то станет посреди улицы и начнет во всеуслышание рассказывать о проблемах в отношениях. А сеть – это площадь, на которой находятся миллионы человек одновременно.

И если какие-то вещи могут вызвать простое чувство стыда, то другая информация может и навредить. "Вы бы не стали писать в подъезде, что планируете уехать в отпуск с первого числа", – предположил Власов. Ведь так человек буквально пригласили бы злоумышленников посетить квартиру в свое отсутствие. Но преступники точно так же могут воспользоваться и информацией из социальных сетей.

"Мемы" в социальных сетях

Информация от себя и о себе всегда может быть использована против пользователя. Но это не значит, что можно необдуманно и с чувством спокойствия делиться постами с других страниц, из непроверенных сообществ.

Вся информация на странице конкретного пользователя воспринимается как его: он либо сказал так, либо согласился со сказанным. А в социальных сетях люди "репостят" очень много сомнительной информации, опасность которой они, зачастую, не осознают.

С такой проблемой в прошлом году столкнулась девушка из Барнаула, Мария Мотузная, которой грозил реальный срок из-за "мемов" на ее странице "Вконтакте", признанных экспертами экстремистскими.

Адвокат Алексей Бушмаков рассказал, что частенько самостоятельно оценить опасность некоторых картинок практически невозможно. "Является ли какое-то изображение экстремистским или нет, определить может только эксперт", – пояснил адвокат.

Поэтому к наполнению собственной "стены" надо подходить с осторожностью. Член адвокатской палаты Московской области Станислав Рыбчинский отметил, что в основе неоднозначных изображений почти всегда есть юмор, интерпретация которого зависит от личного восприятия каждого.

Человек выставляет у себя сомнительную картинку, например, "ВКонтакте", и ее начинают видеть другие пользователи. Неважно, откуда он взял картинку, это считается распространением.

Однако не стоит быть параноиком. "Я, как работодатель, смотрю страницы потенциальных работников, – признался Клименко. – И меня скорее насторожит пустая страница". Можно делиться и картинками, и цитатами, и статьями, и фотографиями – главное, каждый кусочек "мозайки" пропускать через собственный фильтр.

Размещать информацию на своих страницах в социальных сетях можно. Иначе для чего вообще регистрироваться на различных площадках? Но осторожность никогда не помешает. Прежде чем опубликовать мысль, фото, добавить на страницу фотографию или группу, стоит подумать: может ли каким-то образом эта информация быть использована против вас.

Анастасия Павелко