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Безопасность

26 января, 00:05

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Опасен ли #10yearschallenge? Эксперты рассказали о правильном поведении в соцсетях

#10yearschallenge – игра или развод: какую информацию не стоит публиковать в соцсетях
безопасность

Вместе с 2019 годом в Россию пришло и новое развлечение – #10yearschallenge. Сначала звезды, а потом и другие пользователи заполонили социальные сети фотографиями 10-летней давности. Только участие в такой игре вполне может стать опасным развлечением. О том, стоит ли вовлекаться в общую челледж-волну и какой информацией можно делиться в социальных сетях – читайте в материале портала Москва 24.

Фото: depositphotos/avemario

#10yearschallenge и другие

Если прислушаться к теории заговора, такой челлендж вполне мог стать хорошей базой для усовершенствования программы по распознаванию лиц. Пользователи постили в интернет не только старые фото, но и современные кадры, показывая произошедшие изменения. Более того, потоки фотографий со всего мира объединены соответствующим хэштегом, с помощью которого можно открыть целый банк подходящих данных. Только в Instagram можно насчитать более пяти миллионов постов, не говоря о других популярных социальных сетях.

"Можно ли использовать эту информацию для улучшения биометрии – конечно да, – заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. – Ведь они показывают изменения, произошедшие в лице конкретного человека". Собеседник портала отметил, что челлендж не имеет никакого отношения к спецслужбам, хотя не стал отрицать, что такая подборка фотографий может хорошо послужить людям, работающим с искусственным интеллектом.

На пользу это или во вред – конечно, на пользу. Можно ли придумать гипотетическую ситуацию, в которой кто-то пострадает из-за этого – можно. Можно использовать такую информацию во вред – можно.

Более того, эксперт не воспринял серьезно предположение о том, что #10yearschallenge могли целенаправленно запустить спецслужбы – российские или иностранные. "Если бы мы могли запускать специально челленджи в интернете – мы бы разбогатели", – пояснил Клименко. Он отметил, что цепную реакцию создает общество, которое готово или не готово поддерживать тот или иной флэшмоб.

И если такая база данных может послужить развитию системы распознавания лиц – это здорово, утверждает эксперт. Ведь это прогресс. Развитие подобной системы может послужить органам правопорядка в поимке преступников.

Например, по всей нашей столице расположено около 150 камер наблюдения. Кому-то от этого некомфортно, но такие меры только увеличивают безопасность на улице.

Да и сами по себе челленжди, включая и "10yearschallenge", не несут в себе никакой конкретной опасности. "Плохо то, что людьми, которые участвуют в таких акциях, руководит азарт, – рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов. – И в таком состоянии они могут опубликовать больше информации, нежели в обычном, спокойном состоянии". Так что участвовать в таких играх можно, главное – обдуманно.

Личная информация и фотографии

Александр Власов отмечает, что, регистрируясь в социальных сетях, важно помнить: интернет – это не газета. Информация в Сети хранится вечно, не теряется и не портится со временем. Руководство "ВКонтакте", например, по требованию спецслужб может предоставить закрытую пользователем информацию или даже удаленную.

А страницы в социальных сетях сегодня очень полезны: с их помощью можно регистрироваться на различных сервисах, их могут попросить службы персонала при устройстве на работу, чтобы составить мнение о потенциальном сотруднике. Они – лицо человека.

Поэтому я не рекомендовал бы выставлять фотографии, где девушка или мужчина танцуют в пьяном виде на столе, например. Это будет представлять пользователя не в лучшем свете.

"Я частенько просматриваю друзей своих потенциальных сотрудников – мне окружение человека говорит о многом", – делится опытом Клименко. А фото из дорогого магазина или из отпуска в элитном месте всегда может заинтересовать налоговую.

Кстати, сиюминутная фотография с действительным геотегом спокойно может рассказать кому угодно о вашем местоположении, или, другими словами, о вашем отсутствии дома. Так что перед публикацией фото стоит подумать, а точно ли вы хотите, чтобы любой человек знал, где вы находитесь в настоящее время и с кем.

Не стоит забывать и об анкете, которая находится на самом видном месте на странице пользователя рядом с его личной фотографией. Частенько люди заполняют ее полностью, рассказывая не только о своей школе и работе, о вкусах и предпочтениях, но и указывая личный номер телефона. Александр Власов добавляет:

Когда вы публикуете список любимых книг, вы уверены, что они не фигурируют в списке экстремистских? Любая информация со страницы всегда может быть использована против пользователя.

Однако вкусы и предпочтения пользователя могут сыграть и положительную роль. В зависимости от групп, в которые вступает человек, от просмотренных сайтов и пабликов, сеть самостоятельно формулирует подборку потенциально интересных пользователю страниц, фильтруют контекстную рекламу, что многие находят очень удобным.

"Стена" – второе лицо

Кроме фотографий и личных данных, много о пользователе может рассказать его "стена" или "лента" на страничке в социальной сети. Она отражает непосредственные интересы человека в конкретный период времени. Многие могут поддаться ностальгии, листая записи прошлых лет, а некоторые работодатели найдут их весьма информативными, особенно если пользователь планирует связать свою жизнь со службой во внутренних органах.

Фото: depositphotos/fizkes

Истории из жизни

Посты на страничке передают информацию непосредственно от пользователя. Люди делятся своими новостями, мнением, настроением. И здесь нужно быть аккуратнее. "Люди часто путают страничку в том же самом "ВКонтакте" с личным пространством", – объяснил Клименко.

Даже тихий разговор на кухне может стать достоянием общественности. А страничка в социальной сети – это лицо человека, на которое при желании может посмотреть любой житель этой планеты. А значит, информацию для публикаций нужно тщательно обдумывать.

"Я предлагаю подумать: что бы вы сделали в реальной жизни?" – советует Власов. Вряд ли кто-то станет посреди улицы и начнет во всеуслышание рассказывать о проблемах в отношениях. А сеть – это площадь, на которой находятся миллионы человек одновременно.

И если какие-то вещи могут вызвать простое чувство стыда, то другая информация может и навредить. "Вы бы не стали писать в подъезде, что планируете уехать в отпуск с первого числа", – предположил Власов. Ведь так человек буквально пригласили бы злоумышленников посетить квартиру в свое отсутствие. Но преступники точно так же могут воспользоваться и информацией из социальных сетей.

"Мемы" в социальных сетях

Информация от себя и о себе всегда может быть использована против пользователя. Но это не значит, что можно необдуманно и с чувством спокойствия делиться постами с других страниц, из непроверенных сообществ.

Фото: depositphotos/logoff

Вся информация на странице конкретного пользователя воспринимается как его: он либо сказал так, либо согласился со сказанным. А в социальных сетях люди "репостят" очень много сомнительной информации, опасность которой они, зачастую, не осознают.

С такой проблемой в прошлом году столкнулась девушка из Барнаула, Мария Мотузная, которой грозил реальный срок из-за "мемов" на ее странице "Вконтакте", признанных экспертами экстремистскими.

Адвокат Алексей Бушмаков рассказал, что частенько самостоятельно оценить опасность некоторых картинок практически невозможно. "Является ли какое-то изображение экстремистским или нет, определить может только эксперт", – пояснил адвокат.

Поэтому к наполнению собственной "стены" надо подходить с осторожностью. Член адвокатской палаты Московской области Станислав Рыбчинский отметил, что в основе неоднозначных изображений почти всегда есть юмор, интерпретация которого зависит от личного восприятия каждого.

Человек выставляет у себя сомнительную картинку, например, "ВКонтакте", и ее начинают видеть другие пользователи. Неважно, откуда он взял картинку, это считается распространением.

Однако не стоит быть параноиком. "Я, как работодатель, смотрю страницы потенциальных работников, – признался Клименко. – И меня скорее насторожит пустая страница". Можно делиться и картинками, и цитатами, и статьями, и фотографиями – главное, каждый кусочек "мозайки" пропускать через собственный фильтр.

Размещать информацию на своих страницах в социальных сетях можно. Иначе для чего вообще регистрироваться на различных площадках? Но осторожность никогда не помешает. Прежде чем опубликовать мысль, фото, добавить на страницу фотографию или группу, стоит подумать: может ли каким-то образом эта информация быть использована против вас.

Анастасия Павелко

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