Раскрыта тайна трещин яйца из Instagram

Страница самого популярного яйца из Instagram – world record egg – оказалась рекламой стримингового сервиса Hulu к Супербоулу – финальной игре Национальной футбольной лиги. Обычно на ней проводятся крупные анонсы, а мировые бренды представляют свои рекламные ролики.

Недавно в профиле яйца стали появляться его фотографии с трещинами, которых становилось все больше и больше. В недавней публикации трещины зашиты на манер мяча для американского футбола. Подпись к фотографии приглашает посмотреть трансляцию Супербоула на Hulu.



Фото с обычным яйцом появилось в Instagram-аккаунте world record egg 4 января. Публикация побила мировой рекорд по количеству лайков. Сейчас яйцо-рекордсмен насчитывает более 52 миллионов лайков.

Предыдущий рекорд принадлежал снимку модели Кайли Дженнер с новорожденной дочерью. Эта публикация собрала более 18 миллионов отметок "мне нравится".