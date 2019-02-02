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09:28

Раскрыта тайна трещин яйца из Instagram

общество

09:28

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Фото: www.instagram.com

Страница самого популярного яйца из Instagram – world record egg – оказалась рекламой стримингового сервиса Hulu к Супербоулу – финальной игре Национальной футбольной лиги. Обычно на ней проводятся крупные анонсы, а мировые бренды представляют свои рекламные ролики.

Недавно в профиле яйца стали появляться его фотографии с трещинами, которых становилось все больше и больше. В недавней публикации трещины зашиты на манер мяча для американского футбола. Подпись к фотографии приглашает посмотреть трансляцию Супербоула на Hulu.

Фото с обычным яйцом появилось в Instagram-аккаунте world record egg 4 января. Публикация побила мировой рекорд по количеству лайков. Сейчас яйцо-рекордсмен насчитывает более 52 миллионов лайков.

Предыдущий рекорд принадлежал снимку модели Кайли Дженнер с новорожденной дочерью. Эта публикация собрала более 18 миллионов отметок "мне нравится".

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общество

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