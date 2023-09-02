Главные ошибки при обустройстве рабочего места школьника

Ребенку сложно учить уроки, если его рабочее место обустроено с ошибками. Он быстро устает, чувствует боль в мышцах и не концентрируется на учебе. Как организовать удобное рабочее место для школьника, расскажет Москва 24.

Неправильная мебель

Одна из главных ошибок при обустройстве рабочего места школьника – стул и стол не подходят ребенку по росту. Об этом Москве 24 рассказал детский ортопед, спинальный хирург, кандидат медицинских наук Денис Маламашин.

По его словам, выбрать стул поможет правило "трех прямых углов": ребенок должен сидеть за столом в таком положении, чтобы его тазобедренные, коленные и голеностопные суставы были согнуты под углом 90 градусов. То есть спина должна быть прямая, а стопы – упираться в пол, пояснил врач.





Денис Маламашин детский ортопед, спинальный хирург, кандидат медицинских наук Стул может быть самым простым, но со спинкой, чтобы была возможность давать позвоночнику отдых, опираясь на нее. И лучше отказаться от вариантов с подлокотниками. Тогда не будет соблазна опираться на локоть и сидеть развалившись.

"Также не рекомендую выбирать школьнику крутящийся компьютерный стул и модель на колесиках. Ребенку будет трудно занять на нем удобное положение относительно стола", – добавил врач.

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Теперь нужно определиться с высотой рабочей поверхности. Чтобы правильно подобрать стол, ребенку надо сесть за него и положить руки на столешницу – как за школьной партой. Затем поднять руку, не отрывая локоть от поверхности, – кончики пальцев должны оказаться у мочки уха. В этом случае стол можно однозначно брать, отметил Маламашин.

Если ребенок долго сидит в неправильном положении, он будет уставать, появятся неприятные и болезненные ощущения в мышцах. Кроме того, у школьника начнет портиться осанка, предупредил ортопед. В то же время эксперт подчеркнул, что сколиоз от этого все же не разовьется. Специалист назвал подобные утверждения мифом.

Неорганизованное пространство

Если на рабочем месте ребенка не продумана система хранения вещей, создается хаотичная обстановка, в которой трудно сосредоточиться. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала профессиональный организатор пространства Мария Скидан.





Мария Скидан профессиональный организатор пространства Однако важно не допустить серьезную ошибку – организовать систему хранения без участия ребенка. Действовать необходимо совместно, чтобы школьнику была удобна и понятна логика распределения вещей.

Эксперт рекомендует обсудить вместе со школьником, что именно должно стоять на столе. Можно даже составить список самых необходимых предметов, уточнила она. Например, подставка под телефон, настольный календарь и органайзер с минимальным набором канцелярии, пояснила эксперт.

Остальные вещи необходимо распределить на две категории: актуальное и запасное. Первое, это рабочие тетради и учебники, которыми ребенок будет активно пользоваться в течение года. Все эти предметы также надо разделить на категории, каждой из них найти постоянное место и подписать его.

Второе – это чистые тетради, запасные обложки и канцелярия. Их надо сложить вглубь ящиков. Но в удобное для ребенка место, чтобы он мог добраться до них самостоятельно, добавила организатор пространства.