Магнитные бури 13 и 14 февраля: что нужно знать и как подготовиться

Ученые зафиксировали вспышки на Солнце в начале февраля. В связи с этим 13-го и 14-го числа прогнозируется ухудшение геомагнитной обстановки. Однако жителям Земли не стоит сильно волноваться. Специалисты отмечают, что речи о сильных магнитных бурях не идет. Рассказываем подробности.



Возмущение магнитного поля

В пятницу, 9 февраля, ученые зарегистрировали на Солнце вспышку самого высокого класса – Х3.3. По словам специалистов, она стала одной из крупнейших за последние пять лет. К счастью, эта вспышка не затронула Землю. Однако 10 и 11 февраля Солнце снова выбросило крупные массы вещества. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.





Сергей Богачев руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН По предварительному прогнозу, ожидается продолжительное ухудшение геомагнитной обстановки длительностью около двух суток, которое затронет 13 и 14 февраля.

Пик магнитных бурь, по данным ученых, выпал на середину дня 13 февраля. При этом уровень магнитного возмущения в ближайшее время будет умеренным.

"Действительно, в начале февраля на Солнце было несколько вспышек с выбросом потока частиц в сторону Земли, но никаких сильных магнитных бурь на нашей планете 13 и 14 февраля не ожидается. Максимум степень возмущенности магнитного поля Земли достигнет уровня G2, то есть "умеренно", – пояснили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").



Не представляет опасности

В происходящих сейчас процессах на Солнце нет ничего необычного. Об этом Москве 24 рассказал главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец.

"Это связано с тем, что мы приближаемся к максимуму 11-летнего цикла солнечной активности в 2025 году. Ничего необычного или опасного в этом нет. В рамках данного периода бывает учащение и уменьшение событий на Солнце, которые провоцируют магнитные бури", – объясняет эксперт.





Сергей Пулинец главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сейчас не такие экстремальные значения солнечной активности в период максимума. Например, прошлый, в 2014 году, был вообще слабый. Поэтому все происходящие сегодня события вроде магнитных бурь находятся в рамках нормальной активности Солнца.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников дал метеозависимым советы, как смягчить влияние магнитных бурь на организм. В частности, занятия, требующие концентрации и нагружающие физически, лучше перенести на другие дни. Вместе с тем людям, которые пьют лекарства, рекомендуется не нарушать режим их приема.

"Смягчить воздействие магнитных бурь поможет сбалансированное питание: нужно добавить больше легких для усвоения блюд, овощей, зелени и фруктов, ограничить употребление жареного и мучного. Чтобы поддержать нормальную циркуляцию крови, нужно пить достаточное количество воды, а крепкий кофе лучше заменить на травяные чаи или настои", – сказал Тяжельников.

По словам специалиста, спортивные тренировки стоит заменить общеукрепляющими занятиями и прогулками. Кроме того, метеозависимым необходимо контролировать артериальное давление. При появлении каких-либо тревожных симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу.

