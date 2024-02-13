Сильной магнитной бури на Земле не ожидается

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Эксперты не прогнозируют сильных магнитных бурь на Земле 13 и 14 февраля. Об этом заявили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Представитель организации уточнил, что в начале февраля на Солнце произошло несколько выбросов частиц в направлении Земли, однако сильных магнитных бурь не было зафиксировано.

"Максимум степень возмущенности магнитного поля Земли достигнет уровня G2, то есть "умеренно", никак не влияющего на биологические организмы", – уточнил представитель института.

По информации центра космической погоды, сейчас уровень возмущенности магнитного поля Земли находится на нулевой стадии. Специалист также предупредил, что степень магнитного поля измеряется по шкале пяти показателей, где самым высоким является G5 (экстремально), а самым низким G1 (слабо).

Ранее сообщалось, что магнитная буря затронет Землю 13 февраля и продлится двое суток. Она ожидается несильной, однако существует вероятность северного сияния.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, 10 и 11 февраля с Солнца произошли выбросы крупных масс вещества.

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