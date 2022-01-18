Акушер перечислила основные риски COVID-19 при беременности

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что если беременная женщина не была привита от коронавируса и перенесла COVID-19, то IQ у ее ребенка будет на 20% ниже. Выясняем, так ли это, чем еще опасен коронавирус для беременных и детей, а также когда лучше всего вакцинироваться беременным.



COVID-19 и детский IQ

COVID-19 у непривитой беременной женщины приводит к падению IQ у ее ребенка на 20%, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.



Александр Горелов заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Было показано, что, если беременная не вакцинирована, переносит ковид, вот наблюдение за детьми показывает, что IQ на 20% ниже, замедляются темпы психического и физического развития.

По его словам, это лишь изначальные вводные, если с ребенком заниматься, то отставание можно догнать.

По мнению врача-педиатра, кандидата медицинских наук Ирины Добрецовой, причиной заниженного IQ является не сам COVID-19, а преждевременные роды, которые вызывает тяжелое течение болезни.

"Мама, тяжело переболевшая COVID-19 или другой инфекцией, которая угрожает жизни ее и ребенка, требует назначения серьезной терапии. А эти препараты могут проникать через плаценту и вредить ребенку. COVID-19 добавил нам количество детей, которые подвергаются более раннему родоразрешению, участилось плановое кесарево сечение по жизнеугрожающему состоянию. А дети, которые родились раньше 36-й недели, считаются недоношенными, с незрелой нервной системой – отсюда у ребенка снижается интеллект", – сказала Москве 24 врач-педиатр, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова.

Педиатр отметила, что при должном уходе недоношенный ребенок в будущем вполне в состоянии догнать в развитии своих сверстников. "Такого ребенка должен наблюдать невролог, с ним нужно вовремя проходить диспансеризацию. Этому ребенку нужен будет массаж. Возможно, нужно добавить какие-то поддерживающие препараты", – добавила врач.

При этом специалист добавила, что для лучших шансов на полноценное развитие ребенка очень важно, чтобы он родился с весом минимум 2–2,2 килограмма.



Чем опасен COVID-19 для беременных

Последствия COVID-19 для беременных и плода тяжелее, чем для других людей, рассказала Москве 24 профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.

"При рождении ребенку назначают показатель по шкале Апгар, по этой системе оценивают состояние новорожденного от 0 до 10. И оказывается, что у детей женщин, которые в процессе беременности перенесли коронавирусную инфекцию, параметр по шкале Апгар на 1–2 единицы меньше. Эти дети более вялые и в будущем в среднем чаще страдают инфекционными заболеваниями", – сказала ученый.

Ситуацию усугубляет тот факт, что в России увеличивается средний возраст деторождения, рассказала Москве 24 акушер-гинеколог Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Юлия Кубицкая. "Рожают и 40-летние, и 45-летние. С возрастом набор соматических заболеваний увеличивается. Любой человек в возрасте становится более уязвимым, в том числе и к COVID-19", – отметила Кубицкая.

За последние 10 лет средний возраст материнства в России вырос с 27 до 29 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова. Аналогичные тенденции наблюдаются и в западных странах.

По словам акушера, на последствия COVID-19 для здоровья беременной женщины и новорожденного влияет тяжесть перенесенного матерью заболевания. При бессимптомном течении болезни врачи зачастую не обнаруживают отклонений у детей, рассказала врач.

"Я веду послеродовое отделение. Сегодня (17 января. – Прим. ред.) у нас было порядка 20 родов. Практически 90% матерей перенесли COVID-19 на тех или иных сроках. У этих женщин все нормально. Внешне, по диагнозам, по шкале Апгар мы не видим разницы между их детьми, если женщина достаточно легко перенесла коронавирус, и детьми неболевших матерей", – сказала Кубицкая.

При этом при тяжелом течении коронавирус может довести беременную вплоть до реанимации с летальным исходом, подчеркнула Кубицкая.



Можно ли вакцинировать беременных

Минздрав России разрешил прививать беременных вакциной "Спутник V" в конце июня прошлого года. Для беременных – это единственная одобренная в России вакцина от COVID-19. Все остальные отечественные препараты вошли в список противопоказаний к вакцинации для женщин в положении.

Оптимальным для вакцинации от коронавируса является срок беременности после 22 недель, заявила в августе 2021 года главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталья Долгушина.

По словам Анчи Барановой, своевременная вакцинация поможет избежать заражения COVID-19, последствий болезни и побочных эффектов от лечения. "Самая лучшая стратегия – привиться до того, как вы забеременели. Если вы знаете, что собираетесь забеременеть, привейтесь и начинайте пробовать через месяц", – подчеркнула специалист.

Дело в том, что при лечении беременных больных COVID-19 исключают сразу целые группы препаратов из-за возможного влияния на плод. "У беременных выпадают нуклеозидные аналоги типа "Ремдесивира", "Фавипиравира". Их не используют, потому что эти препараты портят продукцию РНК в клетках, то есть они портят транскрипцию вирусу, но и нашу транскрипцию тоже портят. А быстро развивающемуся эмбриону эта транскрипция нужна для того, чтобы в очень узкие окна развития правильно сформировать свои органы, а особенно мозг", – пояснила Баранова.

В случае тяжелого течения заболевания врачи будут в первую очередь спасать мать, а не плод, заключила Кубицкая.