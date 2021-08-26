Эксперт рассказала об оптимальном сроке беременности для вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталья Долгушина рассказала, какой срок беременности является оптимальным для вакцинации от коронавируса. По ее мнению, делать прививку женщинам стоит после 22 недель беременности, сообщает РИА Новости.

Долгушина напомнила, что коронавирус несет тяжелые последствия для беременных женщин, в частности приводит к увеличению риска акушерских осложнений и смертности матерей. COVID-19 особенно опасен для пациентов с ожирением, сердечно-сосудистыми патологиями, хроническими заболеваниями легких, печени и почек, сахарным диабетом и онкологией.

В конце июня Минздрав России разрешил прививать беременных вакциной "Спутник V". Долгушина отмечает, что следует привиться заранее, но если сделать прививку не получилось, то профилактические меры нужно принять во время вынашивания ребенка.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова говорила, что вакцинация является единственным способом защитить беременных женщин и их будущих детей от заражения коронавирусом. Это подтверждают множественные исследования, проводимые на женском населении. Также Голикова выразила уверенность в том, что вакцинация – это спасение жизни для беременных и их будущих детей. Прививка помогает избежать негативных последствий коронавируса.