Вирусолог объяснил, как жара влияет на распространение коронавируса

В начале недели в Москве установилась аномальная жара. В частности, 17 мая был побит температурный рекорд 1958 года: воздух прогрелся до 27,5 градуса. Некоторые эксперты утверждают, что такая погода может отразиться на темпах распространения коронавирусной инфекции. Разбираемся, способен ли установившийся в столице зной коренным образом повлиять на ситуацию с COVID-19.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Небывалые значения

В понедельник, 17 мая, Гидрометцентр из-за жары предупредил москвичей об оранжевом уровне погодной опасности. Режим говорит о том, что существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. В то же время в столице и области действует предупреждение о ветре с порывами до 15 метров в секунду, оно сохранится до 21:00 текущего дня.

Вместе с тем в городе был побит температурный рекорд, который держался с 1958 года. Как рассказали в Гидрометцентре, на главной метеостанции Москвы на ВДНХ к 13:00 воздух прогрелся до 27,5 градуса при прежнем максимальном значении в 27,1 градуса.

В центре погоды "Фобос" сообщили, что 18 мая в столице может быть побит еще один температурный рекорд. По данным синоптиков, во вторник воздух, вероятно, прогреется до 31 градуса тепла. В 1897 году в этот день было зафиксировано +29,1 градуса. Отмечается, что неделя в Центральной России начнется при температурном фоне на 10–11 градусов выше многолетней нормы мая.

Однако, по прогнозам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, уже 19 мая в столице ожидаются осадки, которые собьют аномальную жару. Короткие ливни с грозами продолжатся в четверг и пятницу. К концу рабочей недели температура воздуха упадет до 15–20 градусов днем и 7–12 градусов ночью, указывает Тишковец.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила о погоде как факторе, который повлияет на заболеваемость COVID-19 в России в ближайшие два месяца. По ее словам, если будет сухо и жарко, то передача инфекции от человека к человеку снизится. В таком случае удастся избежать всплеска заболеваемости, указывает эксперт.

Пасмурная и дождливая погода заставит людей собираться по домам и в больших помещениях, говорит Баранова. Это способствует большему распространению коронавируса, заключила специалист.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жара побеждает инфекцию?

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев заявил Москве 24, что о влиянии жары на эпидемиологическую ситуацию нужно говорить очень осторожно.

"В принципе, чем выше температура, тем меньше вирус живет на поверхности. Но, по последним данным, считается, что это далеко не главный способ его передачи. При выдыхаемом воздухе жара не вносит такого вклада", – подчеркнул Скулачев.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Единственное, в такую прекрасную погоду люди будут меньше сидеть в помещениях. Или чаще открывать окна для проветривания. Вот это очень здорово снижает распространение коронавируса.

По словам эксперта, жары в +30 градусов недостаточно для мгновенного испарения вируса. Для его нейтрализации за минуту необходима температура выше 50–60 градусов, указал собеседник Москвы 24.

"Все общие соображения о вирусе не стоит переносить на реальную жизнь. Это в лаборатории если ставить эксперимент, то там в жару он будет жизнеспособен более короткий срок, чем при низкой температуре. Но в каких условиях он реально находится в общественном транспорте или душном офисе, это совершенно другая история", – рассуждает Скулачев.

По мнению вирусолога, через две-три недели резкого снижения заболеваемости из-за жарких дней в столице не произойдет.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Жара не вносит решающего вклада. Опять же, можно посмотреть на температуру в мае в Индии. Думаю, там было сильно за +30. И это не помешало чудовищной вспышке заболеваемости.

"При этом незначительное снижение цифр может быть в связи с тем, что люди больше находятся на улице. Но есть еще десятки других факторов, которые влияют на заболеваемость. И какой из них окажет больший эффект, сказать сложно", – резюмировал Скулачев.

В свою очередь, врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Москвой 24 рассказал, что в жаркую погоду коронавирус погибает быстрее не только на поверхностях, но и в воздухе. Однако этот фактор в настоящее время считается малозначительным, поскольку основным способом передачи является непосредственное общение между людьми или их скученность, говорит эксперт.

По его словам, в жаркую погоду опасность несут кондиционеры, вносящие негативный вклад в распространение респираторных инфекций.

"Когда кондиционеры работают, многие люди простужаются и болеют. А коронавирус – тоже респираторное заболевание. Возможно, если люди в жару чаще находятся в помещениях с кондиционерами, есть большая вероятность заражения как коронавирусом, так и другими респираторными заболеваниями", – считает Малышев.

Собеседник Москвы 24 заявил, что нескольких жарких дней недостаточно для коренного изменения эпидемиологической обстановки. Малышев посоветовал жителям столицы в знойную погоду не расслабляться, продолжать пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать соответствующие меры предосторожности.