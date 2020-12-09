Врач назвал безопасную норму алкоголя для привитых от коронавируса

В Центре имени Гамалеи заявили, что после прививки от коронавируса в течение трех дней лучше не пить алкоголь. Кроме того, спиртным не стоит злоупотреблять до полного формирования антител в организме. Выясняем, какие алкогольные напитки и в каком объеме не нанесут вреда здоровью привитым от COVID-19 россиянам.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Разумное ограничение

Директор Центра имени Гамалеи, где разработали вакцину "Спутник V", Александр Гинцбург рассказал, что после прививки от коронавируса рекомендуется отказаться от употребления спиртного на три дня.





Александр Гинцбург директор Центра имени Гамалеи Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию.

По его словам, чрезмерное употребление алкоголя может снизить эффективность вакцины или вообще сделать ее бессмысленной. "Аналогично, в течение 42 дней, пока формируется иммунитет к коронавирусу, не рекомендуется принимать лекарства, подавляющие иммунную систему", – пояснил Гинцбург.

Специалист также напомнил, что любой спирт "вредно влияет не только на поведение человека, но и на функционирование поведения иммунной системы". Однако, по его словам, один бокал шампанского в Новый год не навредит тем, кто привился от COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала отказаться от алкоголя минимум за две недели до прививки от коронавируса. А после вакцинации придерживаться такого ограничения следующие 42 дня: 21 день между двумя инъекциями, а еще 21 день идет выработка иммунитета.

В Москве уже открылись кабинеты вакцинации от коронавируса. На данный момент вакцина доступна только для жителей столицы из групп риска: учителей, врачей и сотрудников городских служб. Как заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, массовая вакцинация россиян планируется с 2021 года.



Ученый объяснил запрет алкоголя во время вакцинации от COVID-19

Сколько вешать в граммах?

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала Москве 24, что алкоголь противопоказан не только после вакцинации, но также при применении капельниц или приеме антибиотиков.

"Все эти процедуры запрещают прием алкоголя, потому что он практически сразу поступает в кровь. Естественно, все положительные действия от вакцины нарушаются в силу того, что идет очень быстрая утилизация глюкозы и клеток, которые мы ввели, они просто все разрушаются", – пояснила врач.





Людмила Лапа врач-терапевт Поэтому считается, что за три дня вакцина произведет свое действие, то есть она встроит РНК в клетки иммунной системы. А потом можно вести привычный образ жизни.

По словам терапевта, вакцинированным от коронавируса после трех дней алкоголь можно употреблять в мелких дозах, например не больше одного бокала вина за обедом. "А если человек более пьющий, то с этим нужно быть очень осторожным, потому что вакцина в этом случае не даст никакого результата с точки зрения эффективности", – подчеркнула она.



Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок пояснил в разговоре с Москвой 24, что при приеме алкоголя в процессе метаболизма образуются достаточно токсичные для организма соединения – алкогольные альдегиды. По его словам, алкоголь может вмешаться в работу иммунной системы.

"Алкогольные альдегиды нарушают работу клеточных мембран, в том числе иммунокомпетентных клеток, которые должны среагировать на вакцину и выработать иммунитет", – отметил специалист.





Владимир Болибок врач – иммунолог-аллерголог Чрезмерное употребление алкоголя вызывает метаболические расстройства, связанные с нарушением обмена белка, а антитела – это белки, поэтому такая ситуация приводит к снижению их выработки.

Врач добавил, что безвредная доза для взрослого человека зависит от ряда факторов, в том числе от пола. При этом некоторые люди, которые плохо переносят алкоголь, могут быть более подвержены негативному воздействию спирта, подчеркнул врач.

"В приеме алкоголя важно общее количество употребленного этилового спирта. Причем женщины более чувствительны к этиловому спирту, для них безопасная доза будет меньше. Мужчины обычно более массивные, чем женщины, поэтому для миниатюрной женщины с маленьким весом эта доза может быть чрезмерной", – заключил собеседник Москвы 24.

Врач-нарколог Александр Ковтун ранее рассказывал, что на потребляемый в период вакцинации алкоголь организм может отреагировать по-разному. Специалист выразил мнение, что если человек выпил после вакцины, то клиническая картина может быть смазана, так как реакция на напиток в виде недомогания, слабости, головной боли, тошноты может быть схожа с иммунным ответом на прививку.