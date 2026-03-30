Михалков запретил Ефремову общаться с прессой и сниматься в кино

Режиссер и сценарист Никита Михалков рассказал, на какие условия пришлось пойти актеру Михаилу Ефремову, чтобы вновь вернуться на сцену после освобождения по УДО. Подробности – в материале Москвы 24.

"Ты берешь на себя ответственность?"

В конце марта состоялось громкое возвращение актера Михаила Ефремова на сцену. С 25-го по 27-е прошла большая премьера спектакля "Без свидетелей" в театре Никиты Михалкова "Мастерская 12". При этом 25 марта режиссер раскрыл, кому Ефремов обязан вторым шансом в карьере.

Народный артист РСФСР принял участие в заседании Совета по культуре и поблагодарил президента РФ за участие в судьбе наследника актерской династии.





Никита Михалков актер, режиссер, сценарист, телеведущий, народный артист РСФСР Именно благодаря вам, Владимир Владимирович, сегодня на сцене новую жизнь обрел Миша Ефремов.

Режиссер также пригласил Владимира Путина и всех присутствующих на новую постановку, где вместе с Ефремовым сыграла Анна Михалкова.





В июне 2020-го актер, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником смертельного ДТП в Москве. Его автомобиль столкнулся с фургоном, водитель которого погиб. В итоге заслуженного артиста РФ приговорили к 7,5 года колонии общего режима. В апреле 2025-го Ефремов вышел на свободу по УДО.

Позже режиссер раскрыл подробности разговора с президентом РФ по поводу возвращения Ефремова на сцену. Михалков отметил, что решение не было простым и однозначным, ведь Путин не был полностью уверен в том, что актеру стоит возобновлять карьеру.

"Владимир Владимирович очень глубоко к этому отнесся, это не было, так скажем, просто "ну давай". Мы говорили много раз, говорили долго, и не в том смысле, что он меня переубеждал. Мы по-мужски взвешивали все "за" и "против" этой возможности", – рассказал Михалков.

Он отметил, что вопрос был решен положительно после того, как режиссер ответил на вопрос президента РФ: "Ты берешь на себя ответственность?"

В свою очередь, сам Михалков поставил Ефремову ряд жестких условий, при которых возьмет его на поруки. Среди них были запрет на общение с журналистами, съемки в кино и появление в постановках других театров, а также обязательства сосредоточиться на лечении и реабилитации.





Никита Михалков актер, режиссер, сценарист, телеведущий, народный артист РСФСР И все остальные, так сказать, табу. Ему нужно было подлечиться, мы это сделали, ему нужно было привести себя в порядок.

Режиссер подчеркнул, что Ефремов выполнил все условия беспрекословно.

"Ефремов меня очаровал"

Постановка создана по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой "Беседа без свидетеля". По сюжету, экс-супруги в исполнении Ефремова и Михалковой встретились спустя годы, чтобы прояснить некоторые моменты их отношений. В начале февраля спектакль вызвал ажиотаж: СМИ сообщили, что все билеты на премьерные показы распроданы, цены у перекупщиков достигали 50 тысяч рублей, а по словам самого Михалкова, спекулянты и вовсе продавали их по 200 тысяч. Однако накануне спектакля места появились на официальном сайте театра, их можно было забронировать по цене от 9 до 32 тысяч рублей.

Отзывы в СМИ после премьеры получились противоречивыми. Кинокритик издания "Коммерсант" Юлия Шагельман отметила, что актерское мастерство Ефремова "нисколько не пострадало" от жизненных перипетий.

"На сцене он органичен, точен в психологических деталях и уверенно держит внимание публики. Анна Михалкова выступает на равных – их дуэт выглядит слаженным и достоверным", – отметила автор рецензии.

При этом среди зрителей мнения разделились, сообщает aif.ru. Одни раскритиковали игру Ефремова, другие, напротив, остались довольны и им, и партнершей, и постановкой в целом.

"Бесталанная, бездарная игра (Ефремова). По 20 тысяч с каждого. Нас пришло три человека. Безобразно. Михаил Ефремов нас разочаровал", "Ефремов меня очаровал... своей фигурой. Мне очень понравилась сцена с обнажением его, когда он в этих семейных трусах по сцене ходит", "прекрасный спектакль, замечательная, блестящая игра Анны Михалковой", "мы долго ждали, когда Михаил Ефремов появится вновь на публике. Ожидала, что он появится в какой-то социальной вещи после случившегося", – поделились впечатлениями зрители с журналистами.

При этом зал был полностью заполнен зрителями на премьерном показе, а в финале публика с цветами направилась к сцене и аплодировала стоя свыше 5 минут.