Михалков запретил Ефремову общаться с прессой и сниматься в кино

Режиссер и сценарист Никита Михалков рассказал, на какие условия пришлось пойти актеру Михаилу Ефремову, чтобы вновь вернуться на сцену после освобождения по УДО. Подробности – в материале Москвы 24.
"Ты берешь на себя ответственность?"
В конце марта состоялось громкое возвращение актера Михаила Ефремова на сцену. С 25-го по 27-е прошла большая премьера спектакля "Без свидетелей" в театре Никиты Михалкова "Мастерская 12". При этом 25 марта режиссер раскрыл, кому Ефремов обязан вторым шансом в карьере.
Народный артист РСФСР принял участие в заседании Совета по культуре и поблагодарил президента РФ за участие в судьбе наследника актерской династии.
Режиссер также пригласил Владимира Путина и всех присутствующих на новую постановку, где вместе с Ефремовым сыграла Анна Михалкова.
Позже режиссер раскрыл подробности разговора с президентом РФ по поводу возвращения Ефремова на сцену. Михалков отметил, что решение не было простым и однозначным, ведь Путин не был полностью уверен в том, что актеру стоит возобновлять карьеру.
"Владимир Владимирович очень глубоко к этому отнесся, это не было, так скажем, просто "ну давай". Мы говорили много раз, говорили долго, и не в том смысле, что он меня переубеждал. Мы по-мужски взвешивали все "за" и "против" этой возможности", – рассказал Михалков.
Он отметил, что вопрос был решен положительно после того, как режиссер ответил на вопрос президента РФ: "Ты берешь на себя ответственность?"
В свою очередь, сам Михалков поставил Ефремову ряд жестких условий, при которых возьмет его на поруки. Среди них были запрет на общение с журналистами, съемки в кино и появление в постановках других театров, а также обязательства сосредоточиться на лечении и реабилитации.
Режиссер подчеркнул, что Ефремов выполнил все условия беспрекословно.
"Ефремов меня очаровал"
Постановка создана по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой "Беседа без свидетеля". По сюжету, экс-супруги в исполнении Ефремова и Михалковой встретились спустя годы, чтобы прояснить некоторые моменты их отношений. В начале февраля спектакль вызвал ажиотаж: СМИ сообщили, что все билеты на премьерные показы распроданы, цены у перекупщиков достигали 50 тысяч рублей, а по словам самого Михалкова, спекулянты и вовсе продавали их по 200 тысяч. Однако накануне спектакля места появились на официальном сайте театра, их можно было забронировать по цене от 9 до 32 тысяч рублей.
Отзывы в СМИ после премьеры получились противоречивыми. Кинокритик издания "Коммерсант" Юлия Шагельман отметила, что актерское мастерство Ефремова "нисколько не пострадало" от жизненных перипетий.
"На сцене он органичен, точен в психологических деталях и уверенно держит внимание публики. Анна Михалкова выступает на равных – их дуэт выглядит слаженным и достоверным", – отметила автор рецензии.
При этом среди зрителей мнения разделились, сообщает aif.ru. Одни раскритиковали игру Ефремова, другие, напротив, остались довольны и им, и партнершей, и постановкой в целом.
"Бесталанная, бездарная игра (Ефремова). По 20 тысяч с каждого. Нас пришло три человека. Безобразно. Михаил Ефремов нас разочаровал", "Ефремов меня очаровал... своей фигурой. Мне очень понравилась сцена с обнажением его, когда он в этих семейных трусах по сцене ходит", "прекрасный спектакль, замечательная, блестящая игра Анны Михалковой", "мы долго ждали, когда Михаил Ефремов появится вновь на публике. Ожидала, что он появится в какой-то социальной вещи после случившегося", – поделились впечатлениями зрители с журналистами.
При этом зал был полностью заполнен зрителями на премьерном показе, а в финале публика с цветами направилась к сцене и аплодировала стоя свыше 5 минут.