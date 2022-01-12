Друзья и коллеги поделились воспоминаниями о телеведущем Михаиле Зеленском

На 47-м году жизни умер журналист и телеведущий Михаил Зеленский. Сообщается, что смерть произошла в Доминикане, где он отдыхал вместе с женой. Предварительно, у телеведущего случился инсульт. Рассказываем, как друзья и коллеги переживают смерть Михаила Зеленского.

"Невозможно осознать"

По предварительным сведениям, на отдыхе в Доминикане Зеленскому внезапно стало плохо. Телеведущего отвезли в одну из местных клиник, где за его жизнь боролись врачи. Спасти Зеленского не удалось. Предварительной причиной смерти называют инсульт.

В посольстве РФ в Доминикане подтвердили, что Зеленский умер на отдыхе в этой стране, однако никаких подробностей не привели. Там отметили, что дипведомство находится на связи с супругой телеведущего.

Соболезнования в связи со смертью Михаила Зеленского выразил Сергей Собянин.





Сергей Собянин мэр Москвы Ушел из жизни талантливый журналист, вписавший много ярких страниц в летопись отечественного телевидения. Программы Михаила Зеленского неизменно отличали интересная подача новостей, захватывающие репортажи, живой язык.

Собянин отметил, что телеведущий любил Москву. Поэтому его программа "Неделя в городе" завоевала доверие и симпатию жителей столицы, добавил мэр.

Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что Зеленский был непререкаемым авторитетом среди журналистов.

"Благодаря многогранному таланту, ответственному подходу к работе и преданности избранному делу он снискал непререкаемый авторитет журналистского сообщества. На экране и в жизни Михаил Владимирович был харизматичным и энергичным, тонко чувствовал психологию момента", – цитирует Любимову пресс-служба Минкульта.

Министр напомнила, что в последние годы Зеленский занимался информационным освещением культурных событий. В это дело он вкладывался без остатка, подчеркнула Любимова и попросила передать глубокие соболезнования родным и близким телеведущего.



Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Журналист Владимир Соловьев назвал смерть Михаила Зеленского колоссальной несправедливостью. Коллегу он вспоминает как яркого, умного и тонкого человека.

"Невозможно себе представить, в уме невозможно осознать и переварить. Совершенно внезапно", – сказал Соловьев.

Соболезнования в связи со смертью телеведущего выразил журналист Дмитрий Борисов. По его словам, Зеленский был настоящим профессионалом своего дела и очень светлым человеком.

"Соболезнования всем близким, друзьям и коллегам. Михаил был настоящим профи и, было видно, очень светлым человеком", – написал Борисов в своем Twitter.

Журналист Дмитрий Киселев охарактеризовал Зеленского как талантливого человека, который заражал всех своим оптимизмом и доброжелательностью.

"С четырьмя высшими образованиями и великолепным русским языком. Он был примером того, как нужно строить работу. Всегда был очень обходительным с коллегами, ни единой нотки звездности не было у него. И так безвременно ушел. Светлая память", – сказал Киселев.

Телеведущая Тина Канделаки вспоминает, что училась вместе с Зеленским в Институте повышения квалификации сотрудников радио и ТВ.

"Очень хороший парень был. Сразу было понятно, что из него получится отличный журналист и ведущий. И получился. Очень жаль, что Миша ушел из жизни так рано. Царствие небесное", – написала Канделаки.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что с Михаилом Зеленским они вместе работали и дружили больше 20 лет. Для него смерть телеведущего стала горем.

Москвич с дальневосточной закалкой

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Михаил Зеленский родился в Москве 7 сентября 1975 года. Однако старт карьеры будущей звезды телевидения пришелся на Хабаровск, куда он переехал вместе со своими родителями. На Дальнем Востоке Зеленский после школы сумел поступить сразу в два вуза одновременно: на педиатрический факультет Хабаровского медицинского института и на факультет спортивного менеджмента Хабаровского института физической культуры. Оба окончил в 1996 году. За время учебы Зеленский даже сумел получить разряд кандидата в мастера спорта по фигурному катанию.

Помимо спорта и вузов, в середине 90-х в его жизни появляется хабаровская радиостанция "Радио-А", где он работал диджеем. А затем – и телевидение, Зеленский вел музыкальную программу "Лабиринт" на ГТРК "Дальневосточная".

Вернувшись в Москву, он продолжил строить карьеру в медиа. Сначала работал ведущим на радио "Ностальжи" в 1997–1998 годах, затем появился в кадре выпусков новостей на телеканале "ТВ Центр". В конце 90-х Зеленский стал ведущим программы "Вести", а с 2001-го работал в передаче "Вести Москва". С ней он прожил целых 10 лет своей карьеры.

В 2011 году Зеленский стал первым ведущим популярного ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Спустя два года его в этой роли сменил Борис Корчевников. Зеленский с 2014 года запустил авторскую передачу "Вести Москва. Неделя в городе", спустя год вышел нашумевший документальный фильм "Валаам. Остров спасения".



Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Последние годы Зеленского неразрывно связаны с телеканалом "Культура". Здесь он вел проект "Билет в Большой" и выпуски новостей, а также стал членом жюри телеконкурса детского и юношеского танца "Большие и маленькие".

Зеленский в 2011 году победил в профессиональном конкурсе "Москва Медиа" в номинации "Лучший телеведущий". В 2017 году стал членом Академии российского телевидения. Делился своими знаниями и опытом в Высшей школе "Останкино", где был преподавателем.

Был трижды женат. Его последняя супруга – психолог Мила Рубинчик, с которой он в браке с 2018 года, – находилась с ним в Доминикане. После смерти мужа она удалила все посты в своем Instagram и никак не комментирует произошедшее. От второго брака с фигуристкой Еленой Грушиной у Зеленского остались две дочери 9 и 13 лет.

Москва 24 выражает искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам Михаила Зеленского.

