Правительство Подмосковья выразило соболезнования родным Михаила Зеленского

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Подмосковные власти выразили глубокие соболезнования близким журналиста и ведущего ВГТРК Михаила Зеленского.

"Не стало Михаила Зеленского. Талантливого журналиста и телеведущего. Добрый, интеллигентный, с прекрасным чувством юмора… Ему было только 46… Выражаем глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам. Миша, светлая память!" – говорится в Twitter пресс-службы правительства Московской области.

О смерти телеведущего Михаила Зеленского ранее сообщил заместитель руководителя телеканала "Культура" Александр Ефимович. Позднее информацию подтвердили в посольстве РФ в Доминикане. Известно, что журналист на момент смерти находился в республике.

В телеграм-канале радиостанции "Вести ФМ" сообщается, что причиной смерти, по предварительным данным, послужил инсульт. При этом, по информации журналиста Владимира Соловьева, телеведущий скончался от инфаркта.

Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. В 1999 году начал работу на телеканале РТР. Журналист был ведущим программы "Вести", а затем – "Вести Москва".

С 2011 по 2013 год он вел ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1". В 2016 году Зеленский стал ведущим программы "Билет в Большой" на телеканале "Россия Культура".

Помимо прочего, Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения "Останкино".

