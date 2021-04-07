Звезды и политики высказались о проверке СК песни Manizha для "Евровидения"

Столичные следователи начали проверку песни Manizha "Русская женщина", с которой она должна представить Россию на конкурсе "Евровидение-2021". Ранее на творчество певицы пожаловались общественники. Рассказываем, в чем обвиняют исполнительницу и как на проверку отреагировали российские политики и звезды шоу-бизнеса.



Фото: Максим Блинов/РИА Новости

От шуток до возмущения

Следователи рассказали, что материал на Manizha был зарегистрирован в Останкинском следственном отделе 5 апреля. Проверять песню "Русская женщина" будут на "наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды". Отмечается, что результатом может стать как возбуждение дела в отношении исполнительницы, так и отказ в этом.

Причиной проверки стало обращение АНО "Ветеранские вести" на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Претензии к песне организация опубликовала на своем официальном сайте в середине марта. В заявлении говорится, что сценический номер певицы для "Евровидения-2021" направлен "на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин".

На ситуацию вокруг творчества Manizha пришлось отреагировать пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. Он заявил, что тема "Евровидения" в Кремле не является актуальной. От комментариев с оценкой действий общественных организаций Песков воздержался.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Только скажу, что, безусловно, они имеют право на определенное мнение и они имеют право на обращение в соответствующие органы, исходя из этого своего мнения. Поэтому они действуют абсолютно законно. Является ли это действиями, которые идут со знаком плюс или со знаком минус, – это не нам судить, если они просят оценку, ну, наверное, оценка последует.

Нарастающий как ком скандал в своем шоу прокомментировал и телеведущий Иван Ургант. Он отметил, что Следственный комитет по закону был обязан организовать проверку после поступившего обращения. Затем Ургант пошутил, что эта ситуация только поможет Manizha.

"И вот это, на самом деле, очень хорошо. Потому что сейчас песню Manizha проверят, и она будет единственной на "Евровидении" исполнительницей с проверенной Следственным комитетом песней", – сыронизировал телеведущий.



СК начал проверку песни Manizha

Продюсер Иосиф Пригожин, в свою очередь, в беседе с журналистами назвал проверку бессмысленной.

"Мне кажется, есть более важные дела, чем заниматься расследованием истории с Manizha. Не вижу в этом никакого смысла просто", – сказал он телеканалу "Звезда".

Ранее песню "Русская женщина" раскритиковала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. На одном из заседаний она заявила о необходимости запросить у Первого канала информацию о процедуре по выбору исполнителя от страны на "Евровидение".

"Кто не знаком с песней, рекомендую ознакомиться. Какие-то кони-люди, какой-то бред. Я вообще не понимаю, о чем это", – заявила Матвиенко.

С критикой в адрес песни выступил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В своем Telegram-канале он написал, что оценки русской женщины в тексте не подходят для представления страны на зарубежном фестивале. По мнению парламентария, в песне не должно быть фраз, унижающих достоинство русского человека.

Депутат Госдумы Елена Драпеко вовсе потребовала запретить Manizha выступать на "Евровидении" под российским флагом.

"Вот наши олимпийские чемпионы будут выступать без флага России, а эти неизвестно что поющие будут выступать под флагом", – сказала она.

Драпеко добавила, что песня Manizha не произвела должного впечатления и не смогла затронуть чувства слушателей. Не в фаворе композиция "Русская женщина" и у британских букмекеров. По их данным, номер Manizha может занять 14-е место, а шансы на победу эксперты оценили всего в 2%.



Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Понять и простить?

Народный артист РФ, певец Лев Лещенко заявил Москве 24, что в вопросе проверки творчества Manizha не сомневается в компетенции правоохранительных органов.





Лев Лещенко народный артист РФ Думаю, есть разумные люди, которые примут правильное решение. Но что бы это ни было, мы же позиционируем себя как демократическое общество. Люди могут высказываться, выражать свое отношение к современному миру, искусству. Не думаю, что это надо каким-то образом регламентировать.

Лещенко отметил, что лично он не смотрит "Евровидение" и не считает его вокальным конкурсом. Ситуацию вокруг мероприятия он назвал раздутой.

"На мой взгляд, это конкурс "оригинального жанра". И чего столько об этом говорить? Можно подумать, что этот конкурс что-то изменит в нашей жизни, искусстве. Он не имеет никакого отношения к серьезным вещам. Хайп самый настоящий. Мне это претит", – признался певец.

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал Москве 24, что ему искренне жаль следователей, которые будут слушать песню Manizha.

"Считаю, что ее участие – это ошибка. Совершенно не думаю, что она может занять какое-то место. Если и первое, то только с конца", – заявил он.





Виталий Милонов депутат Госдумы Я очень сильно допускаю, что вопрос с проверкой Manizha больше из разряда пиара самой Manizha. Так бы она даром никому не нужна была. Надо создать образ гонения, чтобы выгоднее выглядеть в глазах европейских телезрителей.

Милонов отметил, что позитивно к участию Manizha на "Евровидении" можно относиться только в случае, если выбор ее песни телезрителями был "троллингом" с их стороны.

"Возможно, так они хотели выразить свое отношение к этому конкурсу. Что он стал настолько ничтожным, что никто из наших толковых и порядочных певцов не должен там участвовать. Если так, то я это поддерживаю. Это конкурс для малозначимых и бесталанных людей", – уверен парламентарий.

Милонов не считает, что проверка СК песни Manizha может стать опасным прецедентом. Он отметил, что пока в данном случае "никого ни в чем не обвиняют".

"Если правоохранительные органы не вынесли никакого предварительного вердикта, идет проверка по обращению. Вот на меня тоже постоянно каждую неделю килограммами поступают жалобы об оскорблении чьих-то чувств. Я же не считаю, что это неправильно. Пускай пишут, тем самым выражая свое мнение. Это нормально", – подчеркнул Милонов.

В целом же собеседник Москвы 24 назвал конкурс "третьесортным сборищем". Только в России из него пытаются сделать значимое событие, подытожил парламентарий.