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Как будут работать в Москве заведения общепита и ночные клубы с 19 июля

QR-коды отменяются: как будут работать заведения общепита с 19 июля
город общество

На фоне улучшения эпидемиологической обстановки в Москве с 19 июля отменяется система обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. Также к привычному режиму работы вернутся бары, ночные клубы и караоке. Рассказываем, как можно будет попасть в заведения общепита.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Важное решение"

Сергей Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 заявил об отмене требований по предъявлению QR-кодов для посетителей столичных заведений общепита с 19 июля.

"Это важное решение. У меня было много обращений от бизнеса, общественных организаций, партийных организаций, в частности от Федерации рестораторов и отельеров, от "Единой России", – пояснил мэр столицы.

С этого дня столичные рестораны и кафе могут продолжить практику использования кодов, но сугубо по своему желанию. По словам мэра, такое решение было принято на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в городе.

Почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом. На треть снизилось количество госпитализаций. Конечно, это стало возможным благодаря ограничительным мерам, которые были введены.
Сергей Собянин
мэр Москвы

Кроме того, с 19 июля в Москве будет снят запрет для заведений общепита, которые соблюдают противоэпидемические меры, на работу по ночам. В прежнем режиме заработают фуд-корты, ночные клубы, бары, дискотеки, караоке, а также детские игровые комнаты.

Мэр Москвы подчеркнул, что за последний месяц более 2 миллионов человек сделали прививку от коронавируса.

Тем не менее мы должны понимать, что мы находимся еще в зоне риска, в зоне эпидемии, которая продолжается. И, конечно, должны выполнять те санитарные требования и обеспечить дальнейшую массовую вакцинацию населения.
Сергей Собянин
мэр Москвы

С 28 июня заведения общественного питания Москвы работали в "бесковидном" формате. Рестораны и кафе могли принимать только гостей, привившихся от коронавируса либо переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев. Также временный QR-код можно было получить, сдав отрицательный ПЦР-тест.

Настоящий праздник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров РФ, владелец сети "Мясо&Рыба", ресторатор Сергей Миронов заявил Агентству "Москва", что вакцинацию от коронавируса более 60% сотрудников обеспечили многие столичные заведения – это способствовало решению об отмене QR-кодов.

"Рестораны очень активно приняли участие в вакцинации. И если мы говорим по вакцинированным сотрудникам, то практически все московские рестораны привили больше 60% сотрудников. Что, наверное, нельзя сказать о других. И Сергей Семенович рассмотрел нашу просьбу, пошел навстречу, за что мы ему очень благодарны", – сказал он.

Управляющий и основатель компании "Теремок" Михаил Гончаров в разговоре с Москвой 24 пояснил, что решение об отмене QR-кодов для посетителей общепита очень важное и принципиальное.

Очень здорово, что сработали все меры по вакцинации, количество заболеваний пошло вниз, поэтому, скорее всего, и было принято такое решение об отмене QR-кодов.
Михаил Гончаров
управляющий и основатель компании "Теремок"

По мнению Гончарова, уже с первого дня люди с радостью вернутся в заведения общепита. "Людям интересно быть в ресторанах, интересно там сидеть и общаться с другими людьми, пробовать разнообразные блюда. Доставка – это тоже хорошо, но не всегда и не для всех", – отметил эксперт.

Президент Профессионального Ресторанного Альянса (РЕАЛ), основатель Hurma Management Group Дмитрий Левицкий также положительно оценил решение столичных властей об отмене требований о QR-коде. По его словам, система действовала непродолжительно, при этом дала хороший стимул для прививки. Эксперт уверен, что после ее отмены бизнес сможет быстро восстановиться.

Была ли необходимость введения QR-кодов с точки зрения пандемии – не мне судить, но я понимаю Сергея Собянина, это действительно хороший стимул для вакцинации, темпы вакцинации были достаточно высокими, поэтому это, наверное, себя оправдало.
Дмитрий Левицкий
президент Профессионального Ресторанного Альянса

"Что касается рестораторов, то изначально, когда мы встречались, нам говорили, что история эта будет на два месяца. То, что это отменили через три недели, – мы можем только радоваться. Как показала уже практика, быстро мы восстановимся. Тут больше уже вопрос даже не в нас, а в погоде, потому что в такую жару не особо люди идут в рестораны", – заключил он.

Собянин отменил систему обязательных QR-кодов для посещения ресторанов

Вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев пояснил, что сейчас в Москве действительно стабилизировалась ситуация по количеству новых заражений в день. Однако, по его словам, риск заразиться до сих пор остается.

Вирус ничего не знает про QR-коды, он также распространяется среди людей, поэтому все остальные ограничения нужно соблюдать, носить маски и успеть за лето вакцинироваться, если кто-то этого еще не сделал.
Максим Скулачев
вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова

Собеседник Москвы 24 добавил, что даже до объявления о введении QR-кодов люди наконец-то "побежали вакцинироваться", что говорит о сознательности москвичей.

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