В Подмосковье отменяют обязательную систему QR-кодов для посещения ресторанов

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Система QR-кодов в кафе и ресторанах Московской области с 19 июля будет носить рекомендательный характер. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в телеграм-канале.

"С 19 июля QR-коды носят рекомендательный характер, предпринимателям самим предстоит решать – оставить их в своем заведении или отменить. Но в случае, если QR-код отменен и пускают всех вне зависимости от прививки, придется вернуться к давно знакомой термометрии на входе, маскам и социальной дистанции", – говорится в сообщении.

Также система обязательных QR-кодов для посещения ресторанов с 19 июля перестает действовать в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что система выполнила свою задачу. Он поблагодарил москвичей и столичный бизнес за поддержку антикоронавирусных мер.

С 28 июня заведения общественного питания Москвы начали работать в "бесковидном" формате. Для этого посетители должны были предъявить QR-код, содержащий информацию о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни.

