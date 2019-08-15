Полумарафон, метро и фейерверки: дорожные ограничения в выходные

В выходные, 17–18 августа, в Москве пройдет один из крупнейших забегов столицы – полумарафон "Лужники". Кроме того, с воскресенья на неделю закроют девять станций Сокольнической линии метро. Подробнее – в нашем материале.

Полумарафон

Фото: портал мэра и правительства Москвы

18 августа в Москве пройдет полумарафон "Лужники". Участники пробегут 21,1 километра по набережным столицы: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Раушской и Космодамианской. Во время прохождения дистанции бегуны смогут увидеть здание президиума РАН, Крымский мост, стрелку Болотного острова, высотку на Котельнической набережной, собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя и Кремль.

Старт – в 08:30.

Полумарафон "Лужники" входит в серию забегов Московского марафона, который ранее назывался Музыкальным полумарафоном (участники могли пробежать под выступление музыкальных групп и диджеев по живописным набережным столицы). Проводится он с 2014 года. В прошлом году победителем среди женщин стала 28-летняя Елена Седова с результатом 1 час 18 минут 22 секунды. Среди мужчин первым оказался 36-летний Дмитрий Сафронов – 1 час 6 минут 27 секунд.

На время забега по пути следования спортсменов перекроют движение автомобилей. С 06:30 и до 13:00 водители не смогут проехать по улице Лужники, с 07:00 до 12:30 будет недоступна для проезда Фрунзенская набережная. Ограничения будут действовать на Лужнецкой и Пречистенской набережных с 07:30 до 13:00 и с 07:30 до 11:30 соответственно.

Фото: transport.mos.ru

С 07:30 до 11:30 нельзя будет проехать по Москворецкой улице и Большому Москворецкому мосту, а с 07:30 до 11:00 – по улице Балчуг. Некоторые изменения в движении произойдут на Кремлевской набережной – дорога там будет недоступной с 07:30 до 11:40.

Перекрытия будут действовать и на Раушской набережной – с 07:50 до 11:20, по Космодамианской и Шлюзовой – с 07:50 до 11:00. С 07:50 до 11:45 будут закрыты для проезда Софийская набережная и Фалеевский переулок, а с 07:50 до 12:00 – Болотная улица и Васильевский Спуск.

Станции метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 18 по 24 августа закроют несколько станций Сокольнической линии. Связано это со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ). Поезда будут ходить только до станции "Университет", а вот "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" будут недоступны.

Для удобства жителей, конечно, запустят бесплатные компенсационные автобусы. "КМ1" будет перевозить пассажиров от "Университета" до "Саларьево" с интервалом движения меньше минуты. А "КМ2" свяжет "Саларьево" и "Коммунарку" – автобусы будут ходить каждые две минуты. Компенсационный транспорт будет работать с 05:00 до 02:00 и делать остановки у каждой закрытой станции.

Кроме того, в этом районе выйдут дополнительные автобусы и на регулярные маршруты: "Т34", № 144, 246, 261, 715, 878, 881, 882 и 950.

Митинг на проспекте Академика Сахарова

Фото: transport.mos.ru

Митинг, который согласовал департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы по заявке Московского городского отделения КПРФ, пройдет в субботу, 17 августа, с 12:00 до 15:00. Предполагаемое число участников – до пяти тысяч человек.

Для организации акции ограничат движение по проспекту Академика Сахарова с 02:00 до 07:00. Для автотранспорта не будут доступны две крайние левые полосы в каждом направлении.

Уже с 07:00 и до 18:00 полностью перекроют два участка дороги: улицу Маши Порываевой – от Каланчевской до переулка Докучаева, проспект Академика Сахарова – от Докучаева до Садового кольца.

Фестиваль фейерверков

Фото: transport.mos.ru

Также в эти выходные в Москве снова состоится международный фестиваль фейерверков "Ростех". Мероприятие пройдет в Братеевском каскадном парке. В этом году в нем примут участие пиротехники из России, Италии, Франции, Испании, Португалии, Аргентины, Канады и Пакистана.

Фестиваль будет идти два дня – 17 и 18 августа. В связи с этим движение в ближайших районах будет затруднено.

Полностью перекроют улицу Борисовские пруды – от Ключевой до Каширского шоссе, Хордовый проезд, Проектируемый проезд № 4902. Также будет закрыт проезд под Москворецким путепроводом на участке от Проектируемого проезда № 439 до Каширского шоссе, съезд с Каширского шоссе на Борисовские пруды, Наташинский и Братеевский проезды. Ограничения будут действовать 17 и 18 августа с 12:00 и до 00:30. Запрет не будет распространяться на автомобили резидентов района и автотранспорт со спецпропусками.

Такие же ограничения введут и с другой стороны реки: для тех, у кого нет пропусков, закроют Балтийский проезд, Поперечную улицу – от Балтийского проезда и до дублера Люблинской, сам дублер (нечетная сторона) – от Батайского проезда до Новочеркасского бульвара, улицу Маршала Голованова – также от Батайского проезда до Новочеркасского бульвара.

А вот полностью перекроют движение в сторону области на участке дублера Каширского шоссе – от Шипиловской улицы и до Орехового Бульвара. Проезд закроют и 17, и 18 августа: с 16:00 и до окончания мероприятия.

Кроме того, на Братеевском мосту сузят проезжую часть до двух полос в обе стороны. Изменения движения будут действовать все выходные с 20:00 и до окончания мероприятия.

Также выделенные полосы в субботу и воскресенье будут работать в режиме буднего дня на Каширском шоссе – от метро "Каширская" до станции "Домодедовская".

Необходимо обратить внимание и на запрет остановки и парковки на следующих участках: Балтийский проезд, боковой проезд улицы Люблинская – от пересечения с Новочерскасским бульваром до перекрестка с Батайским проездом, улица Маршала Голованова – от Батайского проезда до Новочерскасского бульвара, и дублер Каширского шоссе – от Шипиловской до Орехового бульвара. Ограничения будут действовать все выходные с 16:00 до 00:30.

А на участках улицы Борисовские пруды – от Хордового проезда до Ключевой – и в районе домов 29А, строения 4, 10, 12, корпуса 1 и 16, корпуса 2 запрет будет действовать с 12:00 до 00:30.