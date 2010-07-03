Центр столицы перекроют из-за полумарафона "Лужники"

08:38
08:38
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Несколько улиц и набережных в центре Москвы перекроют 18 августа из-за проведения полумарафона "Лужники". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
С 06:30 и до 13:00 водители не смогут проехать по улице Лужники, с 07:00 до 12:30 будет недоступна для проезда Фрунзенская набережная. Ограничения будут действовать на Лужнецкой и Пречистенской набережных с 07:30 до 13:00 и с 07:30 до 11:30 соответственно.
С 07:30 до 11:30 нельзя будет проехать по Москворецкой улице и Большому Москворецкому мосту, а с 07:30 до 11:00 – по улице Балчуг. Некоторые изменения в движении произойдут на Кремлевской набережной. Дорога там станет недоступной с 07:30 до 11:40.
Перекрытия будут действовать и на Раушской набережной, ограничения там будут введены с 07:50 до 11:20. Также нельзя будет проехать по Космодамианской и Шлюзовой набережным с 07:50 до 11:00. С 07:50 до 11:45 будут закрыты для проезда Софийская набережная и Фалеевский переулок, а с 07:50 до 12:00 – Болотная улица и Васильевский Спуск.
Полумарафон "Лужники" пройдет в воскресенье, 18 августа. Спортсменам предстоит преодолеть 21,1 километра, пройдя Лужнецкую, Фрунзенскую, Пречистенскую, Кремлевскую и другие набережные Москвы.
В прошлом году победителем среди забега женщин стала 28-летняя Елена Седова. Ей потребовался 1 час 18 минут 22 секунды. Среди мужчин первым оказался 36-летний Дмитрий Сафронов, который пробежал дистанцию за 1 час 6 минут 27 секунд.
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