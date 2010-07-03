Определены победители Московского полумарафона

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Московский полумарафон проходит в столице

Победителями Москоского полумарафона, начавшегося утром 19 мая, стали Степан Киселев и Татьяна Архипова, сообщает телеканал Москва 24.

Степан Киселев преодолел дистанцию в 21,1 километра за один час три минуты 59 секунд. Вторым среди мужчин стал Андрей Лейман, прибежавший к финишу за один час четыре минуты 20 секунд. Третье место досталось Дмитрию Сафронову. Его результат – один час шесть минут 11 секунд.

Среди женщин первой финишировала двукратный призер Олимпийских игр Татьяна Архипова с результатом один час 12 минут и 26 секунд. Второй была Алина Прокопьева (1:14.01), а третьей – Елена Седова (1:15.28).

На дистанции в 10 километров у мужчин первым прибежал Валентин Смирнов (29 минут 42 секунды). Михаил Стрелков (29.48) оказался вторым, а замкнул тройку Артур Бурцев (29.52). У женщин лучшей стала Елена Коробкина (32.51), второй и третьей финишировали Ирина Сергеева (35.09) и Кристина Быкова (37.09).

Сергей Конякин стал победителем на дистанции пять километров. В числе лучших также оказались Ринат Латыпов и Евгений Кромский. У женщин первые три места достались Александре Павлютенковой, Юлии Конякиной и Алине Ромашовой.

Утром 19 мая на ряде столичных улиц перекрыли движение из-за Московского полумарафона и велофестиваля. В частности, перекрытия ввели на Лужнецкой, Пречистенской, Саввинской набережных, на Москворецкой улице. Недоступны Большой Москворецкий мост и улица Балчуг.