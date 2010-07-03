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08:16

Движение в Москве ограничили из-за спортивных мероприятий

транспорт дороги

08:16

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Фото: ЦОДД

Движение на столичных дорогах ограничено из-за велофестиваля и полумарафона, передает телеканал Москва 24.

Частично перекрыты Садовое кольцо и участок Каланчевской улицы. До 18:00 недоступны для водителей проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой.

Перекрытия ввели на Лужнецкой, Пречистенской, Саввинской набережных, на Москворецкой улице. Недоступны Большой Москворецкий мост и улица Балчуг.

Аналогичные изменения – на Ростовской, Кремлевской, Раушской, Космодамианской, Шлюзовой и Софийской набережных. То же касается Фалеевского переулка, Болотной улицы, площади Васильевского спуска. Дорогу для машин будут открывать по мере прохождения колонны.

В воскресенье на Садовом кольце пройдет Московский велофестиваль

Водителей призывают быть внимательнее на дорогах. АМПП просит заблаговременно планировать поездки с учетом изменений и парковаться только в разрешенных для этого местах. Подчеркивается, что в день велофестиваля на дорогах ожидается большое число велосипедистов.

В этот день также поменяется более 30 маршрутов наземного транспорта. Некоторые могут курсировать с увеличенными интервалами. Изменения актуальны до окончания мероприятий.

В воскресенье из-за полумарафона перекроют улицы

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транспорт дороги

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