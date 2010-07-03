Больше семи тысяч человек приняли участие в "Ночном забеге"–2019

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Фото: Москва 24/Юлия Иванко
13 июля в Москве состоялся "Ночной забег" – самый необычный старт сезона и единственный массовый забег столицы, который проходит ночью. После захода солнца более семи тысяч участников стартовали с налобными фонариками. Бегуны преодолели 10 километров по центральным набережным города и – впервые – внутри Большой спортивной арены "Лужники".
Впечатляющая трасса, романтичные виды ночного города и возможность пробежать вдоль трибун легендарного олимпийского стадиона привлекли участников всех уровней подготовки. Новички смогли в удовольствие преодолеть свои первые 10 километров и насладиться видами столицы, а опытные бегуны – побороться за призовые места на профессионально замеренной трассе.
По традиции участники и зрители начали приходить в стартовый городок задолго до наступления темноты, чтобы пообщаться с друзьями и принять участие в динамичной разминке. А в 22:30 прозвучал стартовый выстрел, и волна яркого света накрыла набережные города. На дистанции барабанщики задавали бегунам ритм и поддерживали праздничное настроение. На финише участников ожидало яркое шоу с зажигательной музыкой и световыми эффектами.
Победителем "Ночного забега" среди мужчин стал Искандер Ядгаров, пробежавший 10 километров за 30 минут и 01 секунду. Второе место занял Иван Панфёров, показавший результат 30 минут и 36 секунд. Третьим стал Павел Адышкин с результатом 30 минут и 43 секунды. Самой быстрой среди девушек в этот день оказалась Алина Ромашова – ей потребовалось 36 минут и 15 секунд, чтобы преодолеть дистанцию в 10 километров. Второй к финишу пришла Юлия Конякина с результатом 37 минут и 17 секунд. Третье место заняла Лена Калашникова, ее время – 37 минут и 18 секунд. Все участники соревнования получили памятные значки, а победители и призеры – кубки, грамоты, подарки от партнеров соревнования и денежные призы:
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В награждении приняла участие заслуженный мастер спорта, двукратная чемпионка мира по боди-фитнесу и друг благотворительного фонда "Линия жизни" Юлия Ушакова.
Следующий старт от "Бегового сообщества" – СПБ полумарафон "Северная столица" – пройдет 4 августа в Санкт-Петербурге. Участники пробегут по Невскому проспекту, величественным набережным и знаменитым мостам. Старт и финиш состоится на Дворцовой площади. Зарегистрироваться на забег можно будет на Спортивной выставке полумарафона 2 и 3 августа.
Подробная информация доступна по ссылке.
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