Участники полумарафона "Лужники" пробегут больше 21 километра по центру столицы

Фото: Беговое сообщество

18 августа по центральным набережным Москвы пройдет полумарафон "Лужники" – второй по количеству участников массовый старт на 21,1 километра в России. Живописная трасса забега знаменита своими видами и проходит по тому же маршруту, что и Московский полумарафон. Участники пробегут один круг мимо Крымского моста, собора Василия Блаженного, храма Христа Спасителя и Кремля.

В день соревнования с 06:30 до 13:00 Лужнецкая, Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская, Раушская и Космодамианская набережные будут перекрыты для движения машин.

Старт забега назначен на 08:30. В этом году организаторы перенесли его на более раннее время, чтобы участники избежали жары и преодолели дистанцию в комфортных условиях. Полумарафон "Лужники" – идеальный старт для тех, кто хочет впервые попробовать свои силы на полумарафонской дистанции. Для опытных спортсменов это возможность обновить личный рекорд на дистанции 21,1 километра и оценить свой прогресс в беге.

По традиции, вместе с бегунами в полумарафоне примут участие спортсмены на хендбайках и спортивных колясках. Заезд начнется за 10 минут до бегового старта и пройдет по тому же маршруту.

На дистанции будут организованы четыре пункта питания и освежения, а также медицинская помощь. На финише все участники получат памятные медали, выполненные в фирменном стиле забега. Каждый год организаторы размещают на медалях значимое событие из истории легендарного Олимпийского комплекса "Лужники".

Фото: Беговое сообщество

Беговой праздник с фудкортом, музыкой и развлечениями ждет тех, кто придет 18 августа в Лужники. В стартово-финишном городке, открытом для всех желающих, можно будет поддержать бегунов и принять участие в развлекательных активностях от партнеров. Те, у кого не будет возможности прийти, смогут следить за результатами на сайте.

Накануне основного старта, 17 августа, организаторы проведут Детский забег на 400 и 800 метров с раздельными стартами для разных возрастов. В нем примут участие бегуны до 14 лет. Каждый участник получит стартовый номер, фирменную футболку, подарки от партнеров и настоящую медаль на финише. Зарегистрировать ребенка на Детский забег можно будет на выдаче пакетов участников 16 августа с 15:00 до 21:00 и 17 августа с 11:00 до 13:30.