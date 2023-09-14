Тыква-гигант и столица на высоте: лучшие идеи для досуга в бабье лето в Москве

В ближайшие дни в столичном регионе ожидается еще вполне летняя погода – до 20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Это отличный повод погулять на свежем воздухе и классно провести время на фестивалях и выставках. Лучшие идеи досуга в бабье лето в столице – в нашем материале.

Увидеть громадные тыквы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" проходит ежегодная выставка самых больших тыкв, выращенных в России, а также хризантем, суперострых перцев и других даров природы. Посетители смогут увидеть красочные осенние цветы, необычные плоды и прекрасные фотозоны. Над всей этой красотой трудились дизайнеры и ведущие флористы страны. Выставка будет работать до 24 сентября.

Стоимость билетов: от 200 рублей.

Кстати, Московский зоопарк с 15 сентября начинает акцию по сбору тех же тыкв, кукурузы, подсолнухов, дубовых листьев и желудей для животных. Специальный пункт будет расположен на служебном входе по адресу Большая Грузинская улица, дом 1, строение 103. Так что в теплый денек можно и прогуляться до зоопарка, и порадовать его обитателей гостинцами.

Отдохнуть на спортивном празднике

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Московский осенний велофестиваль пройдет на Северном речном вокзале 16 сентября. В этом году организаторы решили провести его в новом формате: вместо массового заезда состоится масштабный праздник. В программе – конкурс костюмов, подарки от партнеров фестиваля, квест на велосипедную тематику и спортивные тренировки. Зарегистрированные участники смогут выиграть карты "Тройка", футболки, толстовки, колонки и пауэрбанки.

Начало в 10:00. Регистрация на сайте фестиваля.

Бесплатно сходить в музей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

До 17 сентября в столице проходит "Московская музейная неделя", в рамках которой многие учреждения работают бесплатно. Например, в Биологическом музее имени К. А. Тимирязева с 14 сентября станут доступны эксклюзивные залы, посвященные ботанике и физиологии. Гости увидят анималистическую живопись, пластические антропологические реконструкции, диорамы, морские раковины, муляжи грибов и многое другое.

А в Галерее Ильи Глазунова 17 сентября можно будет ознакомиться с экспозицией "Картины по русской истории". Собранные в ней произведения дадут представление о важных событиях в жизни страны – от Древней Руси до отмены крепостного права.

Посмотреть на столицу с высоты

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Колесо обозрения "Солнце Москвы" 16 и 17 сентября отпразднует год с момента открытия. В честь этого события на ВДНХ пройдут открытие фотовыставки "Один год на высоте", лазерное шоу, дегустация от шеф-повара, выступления музыкантов и анимационная программа для детей.

16 сентября праздник начнется в 12:00, 17-го – в 14:00. Вход на все мероприятия свободный.

Взять домой животное из приюта

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Нескучном саду под Андреевским мостом 16 сентября пройдет выставка-пристройство кошек из приюта. Своих потенциальных хозяев будут ждать более 50 животных – все они здоровы, привиты и чипированны. Если есть планы выбрать себе питомца, важно не забыть взять с собой паспорт. Забрать животное можно будет после небольшого собеседования с зоопсихологом и подписания договора. Также во время выставки пройдут лекции об ответственном обращении с братьями нашими меньшими, мастер-классы и викторины для детей.

Вход свободный, начало в 12:00.

Познакомиться с народным творчеством

В интерактивном музее исторической военной техники "Г.О.Р.А." 16 сентября пройдет "Фестиваль гречки". Этнографический центр "Русская изба" познакомит гостей с уникальной коллекцией вышивки и ткачества XIX–XX веков, а также предметами крестьянской утвари и быта. Посетители научатся расчесывать лен специальными инструментами и стирать одежду старинным вальком.

Кроме того, запланированы мастер-классы по росписи матрешки, изготовлению картины из гречневой крупы и многие другие. Также гостей ждут музыкальные выступления и ярмарка ремесленных изделий.

Начало мероприятия в 12:00. Для участия в событиях фестиваля нужно приобрести входной билет в сам музей (от 250 рублей). Дети до 14 лет проходят бесплатно.