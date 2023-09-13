В Москве пройдет этап международного чемпионата "Битва роботов"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первый этап международного чемпионата "Битва роботов" состоится 16 сентября в московском международном выставочном центре "Крокус Экспо". Об этом сообщает "Газета.ру".

В состязании примут участие 24 команды из четырех стран мира. Россию представят инженеры, студенты и любители робототехники. В частности, на турнире выступят ученики таких российских вузов, как НИЯУ МИФИ, НИТУ и другие.

Первый этап организуют в два захода. Сначала проведут 12 поединков среди 24 роботов. После этого состоится еще шесть спаррингов. К ним присоединятся победители предыдущего тура.

Изначально заявки на участие в чемпионате подавали 58 команд из 19 российских регионов и некоторых других государств – Казахстана, Китая, Индии и Турции. Предполагается, что "Битва роботов" будет проводиться каждый год.

Ранее стало известно, что турнир по киберспорту пройдет в Дальневосточном федеральном округе, первые состязания организуют уже в конце 2023 года. Владимир Путин призвал IT-компании и компании с госучастием обратить внимание на этот вид спорта и поддержать его.

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