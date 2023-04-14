Москвичам рассказали о работе транспорта и праздничной программе на Пасху

График работы общественного транспорта в Москве изменится во время празднования Пасхи. Кроме того, некоторые улицы будут перекрыты, а на фестивальных площадках и в парках города пройдут самые разные мероприятия. Подробнее – в материале Москва 24.



Транспорт и перекрытия

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В пасхальную ночь с 15 на 16 апреля работу столичного транспорта продлят. Метро и МЦК будут доступны до 02:00, а более 160 автобусных, электробусных и трамвайных маршрутов – до 03:30.

В день праздника 35 дополнительных бесплатных автобусов будут курсировать от ж/д-станций и метро до 16 городских кладбищ. Часы их работы – с 08:00 до 19:00.

Кроме того, на некоторых улицах ограничат движение и введут запрет на парковку. В ночь с 15 на 16 апреля будут закрыты участки Петровки и Крапивенского переулка, а в Петровском переулке сделают двустороннее движение. Парковаться на этих улицах нельзя будет с 15 апреля. Ограничения будут действовать до 03:00 17-го.

В связи с крестным ходом в ночь с 16 на 17 апреля с 00:01 до 00:20 перекроют участки Петровки, Крапивенского переулка и Петровского бульвара. Подробная информация обо всех ограничениях на столичных дорогах в пасхальные выходные – здесь.

Также городские службы подготовили к Пасхе, Красной горке и Радонице все московские кладбища. В период праздников объекты будут работать с 09:00 до 19:00, а на их территориях организуют пункты, где можно будет бесплатно взять пакеты для мусора, хозяйственный инвентарь и другие материалы для уборки.

Мастер-классы, квесты и концерты

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

С 15 по 23 апреля в Москве пройдет восьмой благотворительный фестиваль "Пасхальный дар". На 25 площадках в разных районах организуют мастер-классы по приготовлению праздничных угощений, выставку животных из приютов, концерты и лекции.

Например, на Тверской площади москвичи смогут расписать пасхальным узором колокольчики, изучить пасхальные мотивы на картинах русских художников и сделать тематическую открытку. В Парке Горького гостей научат выращивать рассаду и ароматные травы, а на Митинской улице проведут мастер-класс по созданию настольного театра из экоматериалов.

Также насыщенная программа ждет гостей ВДНХ. С 14 по 16 апреля посетители смогут поучаствовать в мастер-классах, играх, квестах и эстафетах.

Немало мероприятий подготовили и столичные храмы: с 16 по 29 апреля в семи из них можно будет посетить концерт колокольного звона, мастер-класс по звонарскому делу, сходить на экскурсии, поучаствовать в интерактивной программе и многое другое.

Кроме того, отпраздновать Пасху можно будет и в столичных библиотеках. 15 апреля в читальне № 31 организуют мероприятия для детей: ребята узнают об истории и традиции праздника. В библиотеке искусств имени Боголюбова 20 апреля состоится концерт "Звуки Пасхи", а в библиотеке № 184 тематическую программу проведут 15 апреля на свежем воздухе: все желающие могут присоединиться к танцевальному флешмобу и викторине.