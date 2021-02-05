Эксперты оценили вероятность снятия коронавирусных ограничений в Москве к маю

Сергей Собянин заявил, что основные ограничения из-за COVID-19 могут снять в столице уже к маю. По его словам, с начала года в Москве наблюдается постоянное улучшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Кроме того, по мнению мэра, ближе к лету положение дел должно стабилизироваться и по всей России. Разбираемся, при каких условиях это будет возможно.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ожидании весны

Сегодня уровень заболеваемости в Москве находится на уровне сентября – начала октября прошлого года, рассказал Сергей Собянин. Поэтому мэр предположил, что к маю основные ограничения из-за COVID-19 могут быть отменены.





Сергей Собянин мэр Москвы Если тренд этот сохранится, то я думаю, что к маю основные ограничения будут сняты.

Также Собянин надеется, что и в целом по России ситуация с пандемией улучшится к лету. "Я думаю, что планы на лето будут зависеть не только от нас. Думаю, что в России все будет более нормально к лету, а как будет в других странах – я не знаю", – отметил он.

При этом мэр подчеркнул, что сейчас пока рано возобновлять массовые мероприятия, а также преждевременно отменять домашний режим для пожилых москвичей и людей из групп риска.

В Москве с 27 января были сняты ограничения на работу предприятий общепита в ночное время. Кроме того, предписание для работодателей о переводе 30% работников на удаленку теперь носит рекомендательный характер.

А с 22 января возобновили работу музеи, библиотеки и другие учреждения культуры. Число зрителей в концертных залах, театрах и кинотеатрах увеличили с 25 до 50% от общей вместимости площадок. К привычному режиму работы возвратились колледжи, спортивные школы, учреждения дополнительного образования и детские досуговые учреждения. С 8 февраля возобновится очная учеба студентов в московских вузах.



Пандемия заканчивается?

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в разговоре с Москвой 24 пояснил, что нынешняя ситуация с коронавирусом говорит об оптимистичной картине в ближайшие несколько месяцев. По его словам, если к концу весны такая тенденция сохранится, то летом число заболевших в столице будет минимальным.

"Безусловно, какое-то количество инфицированных продолжат выявлять, но это будет совсем другая ситуация по сравнению с тем, что было осенью и даже сейчас", – отметил эксперт.





Павел Волчков руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ На такой прогноз указывают эпидемиологические данные, динамика заболеваемости, количество людей, которые на данный момент переболели в Московском регионе, и сезонность.

По мнению специалиста, к лету из-за теплой погоды снизится число пациентов и с другими вирусными заболеваниями. Причем грипп в этом сезоне практически сошел на нет, подчеркнул Волчков. Этому поспособствовали, по его словам, ограничения на международные перевозки и ношение масок в общественных местах.



Собянин заявил, что основные ограничения в Москве могут снять к маю

Кроме того, специалист считает, что летний сезон отпусков не должен сказаться на увеличении количества заболевших в Московском регионе. "Все-таки пандемия заканчивается, количество переболевших будет крайне высоким, поэтому лето 2021 года будет более безопасным как минимум для внутреннего туризма. Насчет внешних туристических сообщений все будет зависеть от конкретных стран", – заключил Волчков.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев не так оптимистичен в прогнозах. По его мнению, весной у коронавируса, как и у многих респираторных заболеваний, возможно, будет очередная вспышка.

"Я бы сказал, что планы московских властей сбудутся, если будет большой коллективный иммунитет. В Москве гораздо больше переболевших, чем по статистике, потому что многие переболевают коронавирусом незаметно, бессимптомно и поэтому не проходят тесты", – подчеркнул собеседник Москвы 24.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Я надеюсь, что весной мы сумеем избежать очередного подъема инфекции.

Также эксперт предположил, что ношение масок в общественных местах может сохраниться на многие годы, как это делается, например, в Японии или Южной Корее, где "эпидемии гораздо меньше свирепствуют".