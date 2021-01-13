Эксперт объяснил спад заболеваемости COVID-19 в России и предупредил о новой волне

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) констатировали, что в последние дни в России наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также отметила стабилизацию ситуации с COVID-19 в стране. Разбираемся, о чем это говорит, а также возможно ли при помощи вакцинации победить коронавирус в текущем году.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс на снижение

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что в последние дни количество новых случаев заражения COVID-19 в стране снижается. При этом в целом показатели по миру по-прежнему остаются высокими.

"Необходимо отметить, что в глобальном срезе на прошлой неделе в ВОЗ было зарегистрировано около пяти миллионов случаев заболевания и более 85 000 случаев смерти", – отметила она.

Вуйнович посоветовала гражданам, которые уже сделали вакцину от коронавируса, все равно продолжать соблюдать меры предосторожности, в том числе носить маски. Она напомнила, что пока нет точных сведений, как долго сохраняется иммунитет после прививки и каков порог коллективного иммунитета к вирусу.





Мелита Вуйнович представитель ВОЗ в России Вакцинация учит организм, как успешно бороться с вирусом, не заболевая при этом. Однако нет 100% гарантии того, что человек не заболеет.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявляла, что ситуации с распространением коронавируса в России стабилизируется. По ее словам, в конце прошлого года и в новогодние праздники наблюдалось снижение количества инфицированных. Таким образом, суточный показатель заболеваемости с 19,9 сократился до 15,6 на 100 тысяч населения.

В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что такое положение дел не должно успокаивать. Он пояснил, что в мире справиться с коронавирусом пока не удается. Кроме того, не предотвращены и все негативные последствия, которые связаны с инфекцией. Поэтому со следующей недели в России начнется массовая вакцинация.

За последние сутки в России выявили 22 850 новых случаев коронавируса, причем 3 082 заболевших COVID-19 не имели клинических проявлений. На Москву пришлось 4 320 случаев, на Санкт-Петербург – 3 003, на Московскую область – 1 189.



Попова отметила стабилизацию ситуации с COVID-19

Рано расслабляться?

Научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев считает, что снижение заболеваемости произошло за счет новогодних праздников, когда большинство людей отдыхали дома или на свежем воздухе.

"Основные точки передачи вируса – работа и другие общественные места. Поскольку многие россияне провели время дома, то мы видим снижение. Вакцинировано пока еще недостаточное количество людей, поэтому расслабляться рано. Однако риски при вакцинации гораздо ниже, чем при болезни COVID-19, особенно для пожилых людей", – подчеркнул собеседник Москвы 24.





Максим Скулачев научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог У вирусов, при которых возникают ОРВИ, есть сезонность заболеваемости: у них существует пик осенью и весной. Есть надежды, что сейчас у коронавируса не сезон и пик заболеваемости начал сходить на нет.

При этом вирусолог опасается, что после некого спада весной этого года может наступить очередная волна эпидемии, которая, вероятно, окажется сильнее осенней, если россияне не успеют массово вакцинироваться.

В свою очередь, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков уверен, что снижение заболеваемости COVID-19 перейдет в долговременную стабильную тенденцию на уменьшение числа выявляемых инфицированных. Тем не менее рассуждать о полной победе над коронавирусом в 2021 году преждевременно, поскольку все будет зависеть от масштабов вакцинации и ограничительных мер.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Число людей, имеющих иммунитет, постоянно увеличивается, поэтому я бы не ожидал глобального роста, скорее, наоборот, – постепенного снижения до минимальных значений. В апреле – мае этого года мы должны вернуться к сотням человек в день", – пояснил он в разговоре с Москвой 24.





Павел Волчков руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Уменьшение числа инфицированных, выявленных на ежедневной основе, связано с совокупностью ограничительных мер, большим количеством переболевших и начавшейся вакцинацией. Здесь простая математическая закономерность – все меньше и меньше людей, которые не переболели коронавирусом.

По его мнению, чем меньше будет число заболевших за день, тем быстрее начнут снимать противоэпидемиологические меры. А это в свою очередь способно привести к локальным вспышкам.

"Школьники тоже рано или поздно вернутся в школы, поэтому может быть локальный рост, но каких-то значительных изменений я бы не ожидал. Если доля вакцинаций будет возрастать, например, если 1,5 миллиона доз будут выходить в оборот раз в две недели, то это существенно изменит ситуацию", – подчеркнул эксперт.

Волчков добавил, что позитивные последствия начавшейся вакцинации пока сложно оценить, так как выработка иммунитета происходит не быстро: устойчивая защита организма появляется только через 42 дня.