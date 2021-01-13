Вирусолог рассказал о "российском" штамме коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Доктор биологических наук Алексей Аграновский считает, что в новом "российском" штамме коронавируса важно оценивать не сам факт мутации, а изучить, насколько эти мутации могут сделать вирус более патогенным, вызывать более сложное течение болезни и повлиять на скорость распространения вируса. Об этом он сообщил в диалоге с Москвой 24.
Российские ученые опубликовали препринт, в котором описали случай пациентки с 18 новыми мутациями коронавируса. Мутации развились у 47-летней женщины со злокачественной опухолью (лимфомой). Пациентка заразилась коронавирусом в апреле 2020 года, когда проходила химиотерапию. После этого ее тесты на COVID-19 показывали положительные результаты до сентября.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург также заявил, что в России наверняка существует собственный уникальный штамм коронавируса по аналогии с "британским", просто он пока не был обнаружен.
Доктор биологических наук Алексей Аграновский в диалоге с Москвой 24 сообщил, что мутации возникают случайным образом и постоянно. Поэтому в популяции постоянно происходят изменения, появляются новые вариации. Однако важно определить, не приведут ли эти мутации к изменению свойств, патогенезу.
Вирусолог отметил, что и у "британского", и у "российского", и у исходного штамма, пришедшего из Ухани, идентичные аппараты репликации и одинаковое количество ошибок. "Поэтому вряд ли "российский" более мутабельный, изменяемый. Я в это не верю и с трудом могу представить, как это могло бы быть, но исключить полностью не могу", – подчеркнул Аграновский.
Аграновский отметил, что беспокоиться еще рано. "Пока что я бы не считал, что происходит что-то необыкновенное и что новый "российский" штамм – это прямо ужас-ужас. Нет таких данных. Будем относиться к этому с трезвой головой и смотреть, что у них за свойства", – подытожил эксперт.
Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что в настоящее время Россия находится на зимнем плато по коронавирусу. При этом, по словам специалиста, ожидать значительного спада роста заболеваемости в ближайшее время пока не стоит. Победа над инфекцией еще не одержана.
Аграновский также считает, что ждать резкого сокращения числа новых случаев коронавируса не стоит. Этот процесс окажется постепенным, важную роль в нем будет играть вакцинация.
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