Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Владимир Путин заявил, что снижение темпов роста COVID-19 не должно успокаивать.

"Мы видим, что в мире в целом, к сожалению, пока не удается задушить эту болезнь, не удается предотвратить и все негативные последствия, с ней связанные", – заявил глава государства.

Также российский лидер признался, что в Москве с тревогой наблюдают за ситуацией с коронавирусом в некоторых других странах, в частности в Великобритании.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург подчеркнул, что с продолжением пандемии повышается риск формирования новых мутаций коронавируса. В связи с этим, по его словам, необходимо объединить усилия стран в борьбе с COVID-19.

За последние сутки в России выявили 22 850 новых случаев коронавируса. Всего на территории РФ за все время пандемии зарегистрировали 3 471 053 заболевших COVID-19. 2 854 088 человек выздоровели после прохождения курса лечения, 63 370 пациентов умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусом.