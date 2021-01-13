Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Владимир Путин заявил, что снижение темпов роста COVID-19 не должно успокаивать.
"Мы видим, что в мире в целом, к сожалению, пока не удается задушить эту болезнь, не удается предотвратить и все негативные последствия, с ней связанные", – заявил глава государства.
Также российский лидер признался, что в Москве с тревогой наблюдают за ситуацией с коронавирусом в некоторых других странах, в частности в Великобритании.
Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург подчеркнул, что с продолжением пандемии повышается риск формирования новых мутаций коронавируса. В связи с этим, по его словам, необходимо объединить усилия стран в борьбе с COVID-19.
За последние сутки в России выявили 22 850 новых случаев коронавируса. Всего на территории РФ за все время пандемии зарегистрировали 3 471 053 заболевших COVID-19. 2 854 088 человек выздоровели после прохождения курса лечения, 63 370 пациентов умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
Число заболевших COVID-19 во всем мире превысило 90 миллионов
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