Вода, свет и пар: каким будет фонтан в парке Ходынское поле

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Пробный запуск музыкального фонтана провели в парке Ходынское поле. В постоянном режиме фонтан заработает с конца августа, после завершения строительства второй очереди парка. Об этом порталу Москва 24 рассказал начальник управления по реализации объектов благоустройства департамента капитального ремонта Сергей Марков.

По его словам, фонтан является одной из изюминок нового парка. Он состоит из 245 струй, 64 из которых – паровые. Подсвеченные в такт музыке струи создают ощущение танцующего фонтана. По признанию Сергея Маркова, особый эффект танцующие струи производят на зрителей вечером. Поэтому и запускать фонтан со всеми атрибутами (подсветкой и музыкой) планируют с наступлением темноты, а днем он будет работать без подсветки. После запуска в постоянном режиме ему установят определенные часы работы.

Фонтан установлен на центральном променаде парка, который с северо-востока на юго-запад пересекает Ходынское поле. В выложенную гранитной плиткой дорожку аллеи сейчас монтируют фонарики на протяжении всего диаметра.

Каким станет парк на Ходынском поле?



"Архитектурно-художественная подсветка променада вместе со сверкающим фонтаном должны ассоциироваться со взлетно-посадочной полосой, которая здесь пролегала во времена первого действующего в России аэродрома. Кстати, первое наземное здание аэродрома построили именно на Ходынском поле в 1938″, – напомнил представитель департамента.

На центральной аллее завершается строительство павильонов с панорамным остеклением от пола до потолка и с отделкой из перфорированной нержавеющей стали. По словам Сергея Маркова, работы по внутренней отделке павильонов начнутся в ближайшее время, а завершатся в течение месяца, после чего туда заедут арендаторы.

"В одном из павильонов разместится крупный батутный центр, будет павильон детского отдыха и различных видов спорта, а также павильоны общепита: кафе, рестораны", – сообщил собеседник портала Москва 24.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Кроме того, через несколько дней пруд нестандартной формы наполнят водой. "Строительство искусственного водоема – на завершающей стадии, сейчас проводятся пусконаладочные работы, и на днях наполним его водой. Вода здесь будет проходить несколько ступеней очистки", – отметил Сергей Марков.

Первая очередь парка была создана в прошлом году. На Ходынском поле возвели и озеленили искусственные холмы высотой до десяти метров. На вершине холмов установили ветроуказатели, также отсылающие в прошлое – к первому столичному аэродрому. Для детей сделали игровой комплекс "самолет" с объемными игрушками, а для спортсменов – скейт-парк.

По окружности парка проложили пешеходные дорожки, их протяженность – более километра. Дорожками могут пользоваться велосипедисты и скейтбордисты. Также в парке оборудовали двухкилометровую беговую дорожку. По территории высадили около тысячи деревьев.

К обустройству второй очереди приступили в этом году, после завершения строительства станции метро Большой кольцевой линии "ЦСКА". По словам Сергея Маркова, комплексное благоустройство парка завершится в ближайшую неделю, остаются последние штрихи: пусконаладочные работы архитектурно-художественной подсветки и отделка павильонов, а осенью высадят 450 деревьев.