Собянин предложил москвичам рассказать о любимых местах для прогулок в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин призвал москвичей поделиться на портале "Активный гражданин" своими любимыми местами для прогулок и отдыха. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"За последние годы мы привели в порядок 327 московских улиц и городских пространств. На них появились широкие тротуары и зоны отдыха. Закипела жизнь: проходят концерты, экскурсии и фестивали. Расскажите на портале "Активный гражданин", где вы любите гулять", – написал мэр.

За последние годы мы привели в порядок 327 московских улиц и городских пространств. На них появились широкие тротуары и зоны отдыха. Закипела жизнь: проходят концерты, экскурсии и фестивали. Расскажите на портале #АктивныйГражданин, где вы любите гулять: https://t.co/BwbfT5nayH — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 6 августа 2018 г.



За последние восемь лет в Москве было создано порядка 400 новых парков. В 2018 году в столице будет обустроено еще порядка 80 парков. В их числе – парк технических видов спорта в Печатниках, парк имени Федорова на Коровинском шоссе, парк на Ходынском поле и другие.

Ранее сообщалось, что столичные власти сформируют к ноябрю 2018 года новые программы благоустройства Москвы. Также отмечалось, что к началу сентября завершатся работы по комплексному благоустройству шести крупных городских общественных пространств. Это главный вход на территорию ВДНХ, новый вход в парк Горького со стороны Ленинского проспекта, благоустройство кварталов в районе Спасоглинищевского переулка, Кадашевских переулков, а также участка около станции метро "Улица 1905 года".