Сухой фонтан из 245 струй запустили в парке "Ходынское поле"

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Сухой фонтан запустили в парке "Ходынское поле" в рамках благоустройства территории, сообщил начальник управления по реализации объектов благоустройства департамента капитального ремонта Москвы Сергей Марков.

"Парк на Ходынском поле мы создаем с 2017 года. Это территория с большой историей. Сегодня мы находимся на финише создания парка. Фонтан является одной из его изюминок.", – цитирует Маркова Агентство "Москва".

По его словам, благоустройство в парке закончится в течение недели. В течение месяца будет готова отделка павильонов, где расположат батутный центр, коворкинг, кафе и рестораны.

В пресс-службе департамента капитального ремонта отметили, что в сухом фонтане парке 245 струй. Его площадь составляет 778 квадратных метров. Он оснащен автоматическим управлением, позволяющим менять высоту, ритмичность и подсветку водяных струй. Днем они будут играть с различной скоростью, а вечером – подсвечиваться изменяющимися цветами и сопровождаться музыкой.

Парк на участке разбили после строительства станции метро "ЦСКА". По итогам комплексного благоустройства общая площадь зоны отдыха составит более 25 гектаров.