Сухой фонтан из 245 струй запустили в парке "Ходынское поле"

9 августа, 23:31
Фото: ТАСС/Андрей Махонин
Сухой фонтан запустили в парке "Ходынское поле" в рамках благоустройства территории, сообщил начальник управления по реализации объектов благоустройства департамента капитального ремонта Москвы Сергей Марков.
"Парк на Ходынском поле мы создаем с 2017 года. Это территория с большой историей. Сегодня мы находимся на финише создания парка. Фонтан является одной из его изюминок.", – цитирует Маркова Агентство "Москва".
По его словам, благоустройство в парке закончится в течение недели. В течение месяца будет готова отделка павильонов, где расположат батутный центр, коворкинг, кафе и рестораны.
В пресс-службе департамента капитального ремонта отметили, что в сухом фонтане парке 245 струй. Его площадь составляет 778 квадратных метров. Он оснащен автоматическим управлением, позволяющим менять высоту, ритмичность и подсветку водяных струй. Днем они будут играть с различной скоростью, а вечером – подсвечиваться изменяющимися цветами и сопровождаться музыкой.
Парк на участке разбили после строительства станции метро "ЦСКА". По итогам комплексного благоустройства общая площадь зоны отдыха составит более 25 гектаров.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: