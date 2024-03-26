Новый вид мошенничества: как обманывают россиян после теракта в "Крокус Сити Холле"

После теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" активизировались мошенники. Злоумышленники используют разные схемы для обмана россиян. Например, они могут создавать фейковые страницы в соцсетях и мессенджерах от лица пострадавших и собирать деньги. Рассказываем подробности, а также спрашиваем у эксперта, как обезопасить себя от преступников.
Фейковые страницы и звонки от следователя
Злоумышленники могут применять в своих схемах публикуемые сведения о пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом предупредил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. "Мошенники могут использовать реальные имена пострадавших для создания поддельных страниц", – пояснил эксперт.
В свою очередь, в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщили о других возможных мошеннических схемах. Например, когда гражданам обещают дать "эксклюзивную" информацию о теракте, а в обмен просят подписаться на каналы. Кроме того, россиянам могут звонить люди, представляющиеся следователями, и спрашивать личные данные якобы для установления родных погибших.
О мошенниках также предупредила компания "Крокус Сити Холл". Отмечается, что ее работники не связываются с пострадавшими и не ведут сбор средств. "Если вы получаете звонки или сообщения от сотрудников "Крокус Сити Холла", не совершайте никаких операций, не заполняйте документы, не переводите деньги на помощь пострадавшим", – подчеркнули в компании.
"Используют болезненные чувства"
Сегодня особенно важно ориентироваться только на официальные источники информации и проверять все сведения. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
"Надо понимать, что мошенники всегда давят на самое больное. Не стоит ожидать, что у этих людей есть что-то святое. Они часто используют самые болезненные чувства, чтобы заставить совершить нужные им действия. Например, перевести деньги или отдать какую-то информацию", – объясняет эксперт.
При поступлении подозрительных звонков необходимо удостовериться в том, кто просит предоставить человека какую-либо информацию. "Всегда можно прервать диалог, поискать контакты организации на ее официальном сайте и перезвонить по ним самостоятельно", – уточнил Ульянов.
В таком случае меньше шансов столкнуться с мошенниками. В целом эксперт напомнил, что никакую личную информацию не стоит передавать по телефону. Также не нужно выполнять действия, о которых просят неизвестные на другом конце провода.