Новый вид мошенничества: как обманывают россиян после теракта в "Крокус Сити Холле"

После теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" активизировались мошенники. Злоумышленники используют разные схемы для обмана россиян. Например, они могут создавать фейковые страницы в соцсетях и мессенджерах от лица пострадавших и собирать деньги. Рассказываем подробности, а также спрашиваем у эксперта, как обезопасить себя от преступников.



Фейковые страницы и звонки от следователя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Злоумышленники могут применять в своих схемах публикуемые сведения о пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом предупредил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. "Мошенники могут использовать реальные имена пострадавших для создания поддельных страниц", – пояснил эксперт.





Сергей Кузьменко руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Поддельные страницы от лица самих жертв или их родственников будут использоваться для сбора средств, которые будут присвоены мошенниками. Причем жертвы обмана, проверив имена из социальных сетей, действительно смогут убедиться, что то или иное имя находится в официальном списке пострадавших.

В свою очередь, в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщили о других возможных мошеннических схемах. Например, когда гражданам обещают дать "эксклюзивную" информацию о теракте, а в обмен просят подписаться на каналы. Кроме того, россиянам могут звонить люди, представляющиеся следователями, и спрашивать личные данные якобы для установления родных погибших.

О мошенниках также предупредила компания "Крокус Сити Холл". Отмечается, что ее работники не связываются с пострадавшими и не ведут сбор средств. "Если вы получаете звонки или сообщения от сотрудников "Крокус Сити Холла", не совершайте никаких операций, не заполняйте документы, не переводите деньги на помощь пострадавшим", – подчеркнули в компании.





Теракт в "Крокус Сити Холле" в Московской области произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины проникли на его территорию и стали расстреливать находящихся в здании людей, а затем устроили там пожар. В результате нападения погибли 139 человек. После трагедии задержали 11 подозреваемых, среди которых четверо – предполагаемые исполнители теракта. К настоящему моменту восьмерых фигурантов дела заключили в СИЗО.

"Используют болезненные чувства"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сегодня особенно важно ориентироваться только на официальные источники информации и проверять все сведения. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

"Надо понимать, что мошенники всегда давят на самое больное. Не стоит ожидать, что у этих людей есть что-то святое. Они часто используют самые болезненные чувства, чтобы заставить совершить нужные им действия. Например, перевести деньги или отдать какую-то информацию", – объясняет эксперт.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Если в мессенджерах или соцсетях пишут незнакомые люди и что-то предлагают, их лучше сразу блокировать, не вступая в диалог. Если же поступают звонки с незнакомых номеров, то тут необходимо действовать по стандартной схеме – все проверить.

При поступлении подозрительных звонков необходимо удостовериться в том, кто просит предоставить человека какую-либо информацию. "Всегда можно прервать диалог, поискать контакты организации на ее официальном сайте и перезвонить по ним самостоятельно", – уточнил Ульянов.

В таком случае меньше шансов столкнуться с мошенниками. В целом эксперт напомнил, что никакую личную информацию не стоит передавать по телефону. Также не нужно выполнять действия, о которых просят неизвестные на другом конце провода.

